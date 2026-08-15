Ποιες περιοχές είναι σε Red Code λόγω των ισχυρών ανέμων. Από Δευτέρα έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει ο καιρός την Κυριακή 16 Αυγούστου, με το μελτέμι να παραμένει ιδιαίτερα ενισχυμένο, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του πελάγους αλλά σταδιακά να εξασθενεί από τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ από τη Δευτέρα μαζί με τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται και νέα άνοδος του υδραργύρου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση και την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν την Κυριακή στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ κατά μέσο όρο, χωρίς ωστόσο να προκύπτει εικόνα γενικευμένων ανέμων 8 ή 9 μποφόρ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι στιγμιαίες ριπές, οι οποίες σε συγκεκριμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkpflnuxbvk9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ριπές έως 129 χλμ./ώρα

Με βάση τα προγνωστικά στοιχεία του ICON-EU, οι ισχυρότερες ριπές αναμένεται να καταγραφούν σε συγκεκριμένα σημεία, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στη Δυτική Κρήτη.

Ειδικότερα, οι μέγιστες στιγμιαίες ριπές ενδέχεται να φτάσουν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

129 χλμ./ώρα στη Δυτική Κρήτη

113 χλμ./ώρα στα Στενά του Καφηρέα

105 χλμ./ώρα στη Νότια Κρήτη

104 χλμ./ώρα στην Τήνο

Οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν στιγμιαίες εξάρσεις και όχι τη σταθερή ένταση του ανέμου. Όπως έχει επισημάνει ο Θοδωρής Κολυδάς, δεν θα πρέπει να μετατρέπονται απευθείας σε μποφόρ, καθώς η ένταση των ριπών μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά από τον μέσο άνεμο, ιδιαίτερα σε στενά, περάσματα και περιοχές όπου η τοπογραφία επιταχύνει την ένταση του ανέμου.

{https://x.com/KolydasT/status/2088580650181746722}

Το ισχυρό μελτέμι έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ωστόσο το απαγορευτικό απόπλου που είχε τεθεί σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου ήρθη και τα δρομολόγια των πλοίων πραγματοποιούνται κανονικά. Οι ισχυροί άνεμοι, πάντως, παραμένουν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού και την Κυριακή.

Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος εκτιμά από την πλευρά του ότι η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων ξεκινά από το απόγευμα του Σαββάτου.

«Το Σάββατο 15 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα με τους πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Μιλάμε για έναν πολύ ισχυρό μελτέμι. Δεν είναι όμως ακραίο σαν το μελτέμι που είχαμε στο τέλος Ιουλίου με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρήτη και στην ανατολική Αττική. Έτσι λοιπόν το Σάββατο οι ριπές ανέμου φτάνουν σε ορισμένες περιοχές τα ενενήντα με εκατό χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως σε περιοχές των Κυκλάδων, της Τήνου, στη Νότια Εύβοια καθώς και νότια της Κρήτης θα είναι ενενήντα με εκατό χιλιόμετρα την ώρα» τονίζει αρχικά.

Όπως εξηγεί, «από το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Έτσι την Κυριακή θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι με 6 τοπικά 7 μποφόρ κυρίως στις Κυκλάδες και τη Δευτέρα θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή ανατολικές Κυκλάδες, ανατολική Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Και τα πρώτα στοιχεία μας δείχνουν ότι την Τρίτη και μετά θα έχουμε σημαντική εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας» σημειώνει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην Ήπειρο και στα βόρεια τμήματα της Πίνδου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες, ενώ σποραδικές νεφώσεις αναμένονται κατά τόπους και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα είναι αρχικά μεταβλητοί, 2 έως 4 μποφόρ, και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και αργότερα βορειοδυτικούς της ίδιας περίπου έντασης.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές για την εποχή. Ενδεικτικά, θα κυμανθούν από 14 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, από 17 έως 32 στη Μακεδονία και τη Θράκη, από 18 έως 33 στη Θεσσαλία, από 18 έως 31 στην Ήπειρο, ενώ σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο θα φτάσουν έως τους 33 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 στα νότια και ανατολικά. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κινηθεί από 22 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 29 βαθμούς.

Από Δευτέρα αλλάζει ξανά το σκηνικό

Η σημαντικότερη αλλαγή αναμένεται από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, όταν οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν αισθητά και η θερμοκρασία θα πάρει σταδιακά την ανιούσα.

Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η άνοδος θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να επιστρέφει σε υψηλότερα, πιο συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα. Ο Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Παρά την επερχόμενη άνοδο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες καύσωνα. Το σκηνικό, επομένως, περνά σταδιακά από το ισχυρό μελτέμι και τις ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες για τα μέσα Αυγούστου σε ένα πιο θερμό μοτίβο, με τους ανέμους να υποχωρούν και τη ζέστη να επιστρέφει σταδιακά.

Αυξημένη προσοχή λόγω πυρκαγιών

Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν παράλληλα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Για την Κυριακή, ο επίσημος χάρτης της Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει στην κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σημαντικές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ άλλων τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2088561405226017242}

Έτσι, η Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία ημέρα με ισχυρό μελτέμι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, πριν από τη σταδιακή αλλαγή του σκηνικού που φέρνει η νέα εβδομάδα: οι άνεμοι θα υποχωρούν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkphajnc2kf5?integrationId=40599y14juihe6ly}