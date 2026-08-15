Το πετρέλαιο άρχισε να πλησιάζει τις ακτές του Ομάν την Τετάρτη αφού εξαπλωνόταν στην θάλασσα επί εβδομάδες.

Η πετρελαιοκηλίδα έχει ρυπάνει ζώνη μήκους 12 χιλιομέτρων της ακτογραμμής κοντά στο Ρας Μαντράκα, ενώ το νησί Μαζιράχ παραμένει ανέπαφο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ONA ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που προέρχεται από το πετρέλαιο που διαρρέει από το προσαραγμένο στον Κόλπο του Ομάν τάνκερ Caroline Bezengi.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης συνεχίζονται ενώ η πετρελαιοκηλίδα κινείται τώρα προς την ανοικτή θάλασσα.

Το πετρέλαιο που διαρρέει από το καθηλωμένο κοντά σε προστατευόμενη φυσική περιοχή του Ομάν δεξαμενόπλοιο καλύπτει έκταση 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα η κυβέρνηση του Ομάν.