Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Τριαντάρο της Τήνου.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή περίπου στις 16:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Τήνου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με τις ριπές να ξεπερνούν τα 9 μποφόρ. Η Τήνος βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4.

Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο επιχειρούν να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκτασή του, δεδομένων των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και να διαπιστωθούν τα αίτιά της.