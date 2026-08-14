Δείτε τους αριθμούς της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot.

Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.

Oι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ είναι: 5, 26, 28, 30 και 40.

Τζόκερ οι αριθμοί: 3 και 6.

Στην Ελλαδα παίχτηκαν 263.701 στήλες στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πίνακας κερδών

Μεγάλος τυχερός δεν βρέθηκε στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot ωστόσο βρέθηκαν τρεις νικητές στη δεύτερη κατηγορία που κερδίζουν από 575.607,30 ευρω ο καθένας.

Eurojackpot: Πώς γίνεται η εξαργύρωση δελτίου

Υπενθυμίζεται πως το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.