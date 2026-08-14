Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ζήτησε η Εισαγγελία.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε παραδέχθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον Μπράιαν Τόμσον, CEO της UnitedHealthcare, τον Δεκέμβριο του 2024.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 28χρονος δήλωσε ότι το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024 πυροβόλησε τον Τόμσον στο Μανχάταν, γνωρίζοντας ότι η πράξη του ήταν παράνομη. Παράλληλα, δήλωσε ένοχος και σε κατηγορίες που αφορούν την παρακολούθηση και παρενόχληση του στελέχους πριν από τη δολοφονία.

Ο Τόμσον, 50 ετών, είχε βρεθεί στο στόχαστρο ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για εκδήλωση που αφορούσε επενδυτές της UnitedHealthcare. Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Μαντζιόνε είχε οργανώσει την επίθεσή του και είχε προηγουμένως αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο συνέδριο.

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Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη

Η ομοσπονδιακή υπόθεση αναμένεται να οδηγήσει τον Μαντζιόνε ενώπιον του δικαστηρίου για την επιβολή ποινής στις 18 Δεκεμβρίου. Η εισαγγελία έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει ισόβια κάθειρξη.

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Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, δύο άλλες ομοσπονδιακές κατηγορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στη θανατική ποινή είχαν αποσυρθεί.

Παράλληλα, ο 28χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος και με ξεχωριστή δίωξη σε επίπεδο Πολιτείας της Νέας Υόρκης για φόνο. Σε αυτή την υπόθεση έχει δηλώσει αθώος και, εφόσον καταδικαστεί, μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η επιλογή των ενόρκων για τη δίκη σε επίπεδο Πολιτείας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου. Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε, ωστόσο, προτίθενται να προσφύγουν κατά της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι μετά τη δήλωση ενοχής του σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν θα πρέπει να δικαστεί εκ νέου για τις ίδιες πράξεις.

Η υπόθεση που έχει διχάσει τις ΗΠΑ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαντζιόνε έχει αποκτήσει σημαντική υποστήριξη από μέρος της κοινής γνώμης, κυρίως από ανθρώπους που στρέφονται κατά του συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και καταγγέλλουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα οικονομικά τους συμφέροντα.

Έξω από το δικαστήριο έχουν συγκεντρωθεί επανειλημμένα υποστηρικτές του, ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας ακροαματικής διαδικασίας ακούστηκε από το πλήθος η φράση «Η Αμερική αγαπάει τον Λουίτζι».

Την ίδια στιγμή, συγγενείς του Μπράιαν Τόμσον βρίσκονταν στο δικαστήριο, παρακολουθώντας τη διαδικασία.

Η σύλληψη στην Πενσιλβάνια

Μετά την επίθεση στο Μανχάταν, ο Μαντζιόνε διέφυγε από τη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2024 στην Αλτούνα της Πενσιλβάνια, όταν εργαζόμενοι σε εστιατόριο McDonald's, όπου βρισκόταν, ενημέρωσαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη με λεωφορείο από την Ατλάντα περίπου δέκα ημέρες πριν από τη δολοφονία. Φέρεται επίσης να είχε χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα για να νοικιάσει δωμάτιο σε ξενώνα στο Μανχάταν.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι παρακολουθούσε τον Τόμσον πριν από την επίθεση, τόσο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε όσο και στον χώρο του συνεδρίου. Η δολοφονία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Κατά την απολογία του, ο Μαντζιόνε παραδέχθηκε επίσης ότι χρησιμοποίησε τρισδιάστατο εκτυπωτή για την κατασκευή πυροβόλου όπλου, το οποίο εξόπλισε με σιγαστήρα και γεμιστήρα.

Ο ίδιος συνέδεσε το ενδιαφέρον του για την UnitedHealthcare με προσωπική εμπειρία από το αμερικανικό σύστημα υγείας, καθώς είχε υποστεί κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και είχε χρειαστεί να έρθει σε επαφή με το σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης.