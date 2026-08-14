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Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την κούρσα σε 24.15.

Μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου χώρισε τον Απόστολο Χρήστου από το βάθρο στον τελικό των 50μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την κούρσα σε 24.15, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, καταλαμβάνοντας τελικά την τέταρτη θέση.

Η διαφορά από το χάλκινο μετάλλιο ήταν οριακή, καθώς ο Πάβελ Σαμουσένκο τερμάτισε σε 24.14, μόλις ένα εκατοστό ταχύτερα από τον Χρήστου.

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Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Μίροσλαβ Κνέντλα, ο οποίος σταμάτησε το χρονόμετρο στα 24.11, ενώ δεύτερος ήταν ο Κλίμεντ Κολέσνικοβ με 24.12.

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Παρά την απώλεια του μεταλλίου στις λεπτομέρειες, ο Χρήστου έφυγε από τον τελικό έχοντας καταγράψει μια κορυφαία επίδοση για τα ελληνικά δεδομένα, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμα.

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