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Ο 21χρονος Σίσκος ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στο βάθρο των 200μ. ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81.

Το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και τερμάτισε σε 1:53:81, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία για άλλη μία φορά.

Ο Σίσκος ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης, καθώς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024 είχε κερδίσει πάλι το «ασημένιο».

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος, ο οποίος τερμάτισε σε 1:53.08. Ο Κος έχει ήδη στην κατοχή του σημαντικούς τίτλους, καθώς είναι Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, προσθέτοντας πλέον και τον ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του.

Το ασημένιο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου αποτέλεσε παράλληλα το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στα αγωνίσματα της κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου.