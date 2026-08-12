Το να γνωρίζουμε πώς να διακρίνουμε εάν ένα βίντεο προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πλέον μια βασική δεξιότητα ψηφιακής ανάγνωσης.

Τα εξελιγμένα βίντεο που δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης θολώνουν τα όρια μεταξύ πραγματικού και ψεύτικου περιεχομένου.

Τα deepfakes, το περιεχόμενο που απεικονίζει πειστικά πραγματικούς ανθρώπους να λένε ή να κάνουν κάτι που δεν έκαναν ποτέ, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για παραπληροφόρηση, οικονομικές απάτες και χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Για να εντοπίσετε πλάνα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, αναζητήστε αφύσικες εκφράσεις ή κινήσεις του προσώπου, παραμορφωμένα χέρια ή φόντα και ασύμβατο ήχο ή συγχρονισμό χειλιών.

Το ασυνεπές κείμενο, ο περίεργος φωτισμός είναι επίσης προειδοποιητικά σημάδια.

Πριν από λίγα χρόνια, ο εντοπισμός ψεύτικου πλάνου ήταν εύκολος. Τώρα, το να γνωρίζουμε πώς να διακρίνουμε εάν ένα βίντεο προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει μια βασική δεξιότητα ψηφιακής ανάγνωσης.

Οι 6 τρόποι για να εντοπίσετε ΑΙ βίντεο

1. Αφύσικες κινήσεις και εκφράσεις προσώπου

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Τα πρόσωπα είναι συχνά το σημείο όπου οι δημιουργοί βίντεο τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να έχουν ζητήματα. Προσέξτε για ανοιγοκλείσιμο ματιών που φαίνεται πολύ γρήγορο, πολύ αργό ή περίεργες εκφράσεις που δεν ταιριάζουν απόλυτα με το συναίσθημα της σκηνής και δέρμα, μάτια και μαλλιά που μετατοπίζονται ανεπαίσθητα σε υφή από το ένα καρέ στο άλλο, παρόλο που υποτίθεται ότι είναι το ίδιο άτομο σε όλο το κλιπ.

Η κίνηση του σώματος μπορεί επίσης να είναι ένα ισχυρό στοιχείο που προδίδει το ψέμα. Οι άνθρωποι που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη μερικές φορές φαίνεται να γλιστρούν αντί να περπατούν, ή η κίνησή τους φαίνεται λίγο πολύ ομαλή και δεν έχει τις μικρές, ατελείς κινήσεις που τείνει να κάνει ένα πραγματικό ανθρώπινο σώμα. Όταν πολλά από αυτά εμφανίζονται μαζί στο ίδιο κλιπ, είναι ένα ισχυρό σημάδι ότι το υλικό δεν είναι πραγματικό.

2. Παραμορφωμένα χέρια, δάχτυλα και αντικείμενα στο φόντο

Τα χέρια είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για να αποδώσουν πειστικά τα εργαλεία βίντεο AI. Αναζητήστε επιπλέον ή δάχτυλα που λείπουν, δάχτυλα που λυγίζουν σε αδύνατες και μη ρεαλιστικές γωνίες ή χέρια που περνούν μέσα από αντικείμενα αντί να τα πιάνουν. Η ίδια παραμόρφωση εμφανίζεται συχνά στο φόντο: έπιπλα που παραμορφώνονται καθώς κινείται η κάμερα, πιάτα που δεν χωράνε όλα τα τρόφιμα σε αυτά, μοτίβα σε ρούχα ή τοίχους που μετακινούνται ή αντικείμενα που αντιγράφονται ή αναμειγνύονται για λίγο μεταξύ τους.

Επειδή αυτά τα σφάλματα τείνουν να εμφανίζονται στις άκρες μιας σκηνής και όχι στο κύριο θέμα, βοηθάει να αποστρέφετε σκόπιμα το βλέμμα σας από το πρόσωπο του ατόμου που απεικονίζεται στο βίντεο και να σαρώνετε τις γωνίες του κάδρου, το φόντο. Μερικές φορές είναι εύκολο να το χάσετε, αλλά είναι προφανές μόλις το εντοπίσετε.

3. Ασυνάρτητος ήχος και συγχρονισμός χειλιών

Οι κινήσεις των χειλιών που δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις λέξεις που ακούγονται στο βίντεο , ειδικά προς το τέλος μιας πρότασης, αποτελούν κλασικό σημάδι χειραγωγημένου ή ψεύτικου βίντεο. Η κλωνοποίηση φωνής έχει γίνει αρκετά καλή ώστε ο τόνος και η προφορά από μόνες τους να μην αποτελούν πλέον αξιόπιστους δείκτες, οπότε ακούστε αντ' αυτού για έλλειψη φυσικών ήχων όπως είναι η αναπνοή, λέξεις που συμπληρώνουν, περίεργους ήχους και αλλαγές στον ρυθμό. Η ομιλία που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη έχει συχνά έναν πιο επίπεδο ρυθμό από την πραγματική ανθρώπινη ομιλία.

Ο θόρυβος του φόντου είναι μια άλλη ένδειξη. Οι πραγματικές ηχογραφήσεις συνήθως εντοπίζουν τουλάχιστον κάποιους ήχους περιβάλλοντος. Ένα βίντεο που ακούγεται πολύ καθαρό και μονότονο, ή όπου το ηχητικό περιβάλλον δεν ταιριάζει με το ορατό, αξίζει μια δεύτερη ματιά.

4. Ασυνεπές ή Μεταβαλλόμενο Κείμενο

Οποιοδήποτε κείμενο εμφανίζεται μέσα σε ένα βίντεο, όπως είναι πινακίδες, υπότιτλοι, λογότυπο μπλούζας, οθόνη τηλεφώνου κ.λπ, είναι μια χρήσιμη δοκιμή, επειδή οι δημιουργίες βίντεο AI είναι διαβόητες για την παραγωγή κειμένου που είναι θολό, ασυνάρτητο, ανόητο ή που αλλάζει ανεπαίσθητα μεταξύ των καρέ. Η παύση σε ένα καρέ με ορατό κείμενο και ο έλεγχος εάν παραμένει ευανάγνωστο και συνεπές, είναι ένας από τους απλούστερους ελέγχους που μπορείτε να κάνετε χωρίς ειδικά εργαλεία.

5. Παράξενος Φωτισμός, Σκιές και Αντανακλάσεις

Ο πραγματικός φωτισμός ακολουθεί συνεπείς φυσικούς κανόνες: οι σκιές πέφτουν προς μία κατεύθυνση με βάση την πηγή του φωτός και οι αντανακλάσεις σε καθρέφτες, παράθυρα ή γυαλιά ταιριάζουν με αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα στη σκηνή. Το βίντεο που δημιουργείται από AI συχνά δυσκολεύεται με αυτή τη συνέπεια: μια σκιά μπορεί να δείχνει προς λάθος κατεύθυνση, μια αντανάκλαση μπορεί να δείχνει κάτι ελαφρώς ή εντελώς διαφορετικό από το θέμα ή/και ο φωτισμός μπορεί να μετατοπίζεται παράλογα μεταξύ των καρέ. Αυτά τα σφάλματα είναι εύκολο να παραβλεφθούν με κανονική ταχύτητα, αλλά τείνουν να ξεχωρίζουν μόλις ξέρετε να τα αναζητήσετε.

6. Υποπτα μεταδεδομένα κάμερας

Κάθε βίντεο που τραβιέται με πραγματική κάμερα ή τηλέφωνο συνήθως περιέχει μεταδεδομένα: ημερομηνία δημιουργίας, μοντέλο συσκευής και ρυθμίσεις κάμερας. Τα βίντεο που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη συχνά δεν έχουν καθόλου αυτές τις πληροφορίες ή περιέχουν μεταδεδομένα που σχετίζονται με λογισμικό δημιουργίας και όχι με κάμερα. Μπορείτε να το ελέγξετε κάνοντας δεξί κλικ σε ένα αρχείο βίντεο που έχετε κατεβάσει και προβάλλοντας τις ιδιότητές του (ή "Λήψη πληροφοριών" σε Mac). Να έχετε κατά νου ωστόσο, ότι τα μεταδεδομένα είναι εύκολο να αφαιρεθούν και δεν είναι καθόλου διαθέσιμα για βίντεο που βλέπετε μόνο σε μια εφαρμογή ή πρόγραμμα περιήγησης.

Με πληροφορίες του TIME