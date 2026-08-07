Ο Τεντ Σαράντος είχε πολλά να πει για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Netflix.

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης σε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας αυτή τη στιγμή, και το Χόλιγουντ δεν αποτελεί εξαίρεση. Η απλή αναφορά του ΑΙ συχνά προκαλεί αντιδράσεις τόσο από τους καταναλωτές όσο και από επαγγελματίες στη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Η τεχνολογία καλπάζει, και είτε το θέλουμε είτε όχι, το Netflix πειραματίζεται με αυτήν από την αρχή μέχρι το τέλος ενός πρότζεκτ.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο Νέο Δελχί στην Ινδία, για τον εορτασμό της 10ης επετείου της εταιρείας στη χώρα, ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, ανέλυσε λεπτομερώς το πώς βλέπει ο «γίγαντας του streaming» την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα.

Από τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για να εξοικονομήσουν εκατομμύρια μέχρι μια αυστηρή προειδοποίηση για το περιεχόμενο που δημιουργείται πλήρως από AI, ο Σαράντος το ξεκαθάρισε: Το Netflix βλέπει το AI ως ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργίας, αλλά δεν θα αντικαταστήσει ποτέ το ανθρώπινο στοιχείο της αφήγησης.

Τι είπε ο Τεντ Σαράντος για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Netflix

To AI είναι ένα εργαλείο για τους δημιουργούς, δεν τους αντικαθιστά

Όταν ρωτήθηκε για την αμφιλεγόμενη φύση της τεχνητής νοημοσύνης στο κόσμο των media, ο Σαράντος παρουσίασε την τεχνολογία ως ένα βοηθητικό εργαλείο για τους δημιουργούς, ιδιαίτερα για φιλόδοξα έργα με περιορισμένους πόρους.

Σημείωσε ότι το Netflix έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες δυνατότητες σε περίπου 300 πρόσφατες παραγωγές. Αυτή τη στιγμή, οι πιο πρακτικές εφαρμογές βρίσκονται στην προ-οπτικοποίηση—επιτρέποντας στους σκηνοθέτες να σχεδιάζουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα περίπλοκες ή επικίνδυνες σκηνές—και στην επιτάχυνση του post production και των ροών εργασίας VFX.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, ο Σαράντος ήταν κατηγορηματικός ότι η μείωση κόστους δεν είναι ο κύριος στόχος:

«Το βλέπω ως μια μεγάλη ευκαιρία να πω μεγαλύτερες, καλύτερες ιστορίες, αλλά πρέπει να είναι καλύτερες. Οπότε, αν είναι έχει οικονομικό όφελος, εντάξει, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι επιβλαβές αν δεν δημιουργεί ένα καλύτερο προϊόν. […] Στο τέλος της ημέρας, αν δεν είναι καλύτερο, τότε αυτά τα πράγματα δεν έχουν σημασία».

Πώς το ΑΙ εξοικονομεί εκατομμύρια στο Netflix

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της συνέντευξης ήταν όταν ο Σαράντος εξήγησε ακριβώς πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατομμύρια στο Netflix.

Τυπικά, έως και το 20% του προϋπολογισμού μιας ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς, δαπανάται σε επαναγυρίσματα και προσθήκες. Τα σκηνικά πρέπει να ξαναχτιστούν και οι ηθοποιοί πρέπει να επιστρέψουν—μερικές φορές μήνες αργότερα, αφού έχουν αλλάξει την εξωτερική τους εμφάνιση για έναν νέο ρόλο.

Για να το αντιμετωπίσει αυτό, το Netflix έχει επενδύσει σε ένα εξειδικευμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης:

«Αυτή τη στιγμή, το Interpositive είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αγοράσαμε με τον Μπεν Άφλεκ και συνεργαστήκαμε μαζί του για να το πάμε παρακάτω. Επιτρέπει σε έναν σκηνοθέτη να χρησιμοποιεί μόνο τα δεδομένα της ταινίας που δημιούργησε... και η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί κινηματογραφικά, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει τα πάντα. Αλλά μπορεί να κάνει εκείνο το γρήγορο πλάνο με AI σχεδόν σαν να φαίνεται σαν ένα οπτικό εφέ.

Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί αποκλειστικά με τα δεδομένα της συγκεκριμένης ταινίας, μπορεί να δημιουργήσει απρόσκοπτα τις απαραίτητες λήψεις χωρίς να αποσπάσει το κοινό από την εμπειρία. Ο Σαράντος το βλέπει αυτό ως ένα απίστευτο «ασφαλές δίχτυ» που επιτρέπει στις παραγωγές να παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, με τα χρήματα που εξοικονομούνται να επενδύονται τελικά απευθείας στην οθόνη.

Ωστόσο, σημειώνει ότι στο περιεχόμενο που δημιουργείται 100% από τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει παντελής έλλειψη ψυχής και συναισθήματος, και άρα το κοινό το απορρίπτει.

Ο Σαράντος είχε να δώσει και μια συβουλή σε CEΟ και εταιρείες που χρησιμοποιούν το ΑΙ αλόγιστα:

«Χρειάζεται να καταλάβετε πώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προωθεί την επιχειρηματική σας πρωτοβουλία. Μην παρασυρθείτε από την ιδέα ότι πρέπει απλώς να ασχοληθείτε με την τεχνητή νοημοσύνη επειδή εκεί πηγαίνει όλη η επένδυση. […] Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν μια στρατηγική για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο και πώς θα βελτιώσει την επιχείρηση… αντί να είναι απλώς AI με οποιοδήποτε κόστος».