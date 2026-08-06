Το 3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο «Artificial Intelligence in Cancer Research Summer School» θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Metropolitan Hospital ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 3ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου «Artificial Intelligence in Cancer Research Summer School», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Αποκλειστική ελληνική εκπροσώπηση στο ευρωπαϊκό έργο i3LUNG

Η Δ' Ογκολογική Κλινική και το Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών του Metropolitan Hospital, υπό τη διεύθυνση της δρ Έλενας Λινάρδου, αποτελούν τον αποκλειστικό εκπρόσωπο της Ελλάδας στο σημαντικό διεθνές ερευνητικό έργο i3LUNG, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe - Health. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην ανάπτυξη μιας προηγμένης πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης ως προβλεπτικού εργαλείου για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία των δύο πρώτων διοργανώσεων στις Σπέτσες το 2024 και στην Κέρκυρα το 2025, η δράση αυτή έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός διεθνούς εμβέλειας. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή κέντρα αριστείας του εξωτερικού, καθώς και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ογκολογία (ESAC Network), της οποίας το Πρότυπο Κέντρο του Metropolitan Hospital αποτελεί ιδρυτικό μέλος.

Εκπαίδευση νέων επιστημόνων και διεθνής δικτύωση αριστείας

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Στο Summer School θα συμμετάσχουν νέοι επιστήμονες, κλινικοί ιατροί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ιατροί και στελέχη του Metropolitan Hospital. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων στις προηγμένες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ογκολογία, η παρουσίαση καινοτόμων αλγορίθμων για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου και η ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής δικτύωσης με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την εξωστρέφεια του Metropolitan Hospital για συνεχή επιστημονική ανάπτυξη, καινοτομία και κοινωνική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Artificial Intelligence in Cancer Research Summer School 2026», μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.aicancer2026.org/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερευνητικά προγράμματα, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες i3lung.eu και esac-network.eu.