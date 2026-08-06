Ο σκηνοθέτης και συνδικαλιστής Αστέριος Γερογιάννης και ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Γιάννης Χατζηστογιάννης αποχώρησαν από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Άλλες δύο αποχωρήσεις σημειώθηκαν σήμερα στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο λόγος για τον σκηνοθέτη και συνδικαλιστή Αστέριο Γερογιάννη και τον πρώην δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Γιάννη Χατζηστογιάννη, ο οποίος στην ανακοίνωσή του αφήνει αιχμές ότι «στην πράξη, οι αρχές για τις οποίες παλέψαμε δεν λειτούργησαν ποτέ» και ότι «οι προσδοκίες της κοινωνίας διαψεύδονται από την έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Χατζηστογιάννη:

«Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για τη συγκρότηση του πολιτικού φορέα ‘ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ’, το κάναμε με μοναδικό γνώμονα την ανάγκη της κοινωνίας για Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Δημοκρατία.

Αυτό που μας ένωσε εξαρχής ήταν το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού, την οποία είδαμε ως σύμβολο ενότητας και καταλύτη για τη δημιουργία ενός διαφορετικού φορέα – μιας πολιτικής έκφρασης του κινήματος των Τεμπών που θα ξεσήκωνε την κοινωνία για ουσιαστικές αλλαγές. Πιστέψαμε ανιδιοτελώς στη σύνθεση διαφορετικών πολιτικών αφετηριών, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη.

Στρατευτήκαμε σε αυτό το εγχείρημα προσφέροντας όλες μας τις δυνάμεις για την οργάνωση και την ανάπτυξή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ως οργανωτικό στέλεχος της Κεντρικής Μακεδονίας, οφείλω σήμερα μια καθαρή κουβέντα στους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί μας.

Η πολιτική, για να εκφράσει πραγματικά την κοινωνία, απαιτεί κανόνες, συλλογικότητα, διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Απαιτεί ένα ξεκάθαρο καταστατικό και μια ηγεσία που να συνθέτει, να αγκαλιάζει και να εμπνέει – όχι να λειτουργεί με αρχηγικά στερεότυπα, στεγανά και αποφάσεις κλειστών ‘κέντρων’.

Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις, με τη διαγραφή του φίλου και συναγωνιστή Θανάση Αυγερινού, αλλά και το κύμα αποχωρήσεων καταξιωμένων στελεχών και απλών μελών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνουν μια θλιβερή πραγματικότητα: στην πράξη, οι αρχές για τις οποίες παλέψαμε δεν λειτούργησαν ποτέ.

Όταν οι προσδοκίες της κοινωνίας διαψεύδονται από την έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου, η σιωπή σημαίνει συνενοχή.

Για τους λόγους αυτούς, αποχωρώ από τη θέση του οργανωτικού στελέχους και από το κίνημα ‘ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ’.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Β' Θεσσαλονίκης για τον αξιέπαινο και καθαρό αγώνα που δώσαμε.

Οι ιδέες μας, οι αρχές μας και η απαίτηση για μια δικαιότερη Ελλάδα δεν εγκλωβίζονται σε περιχαρακωμένα σχήματα. Οι ανθρώπινες σχέσεις που χτίσαμε παραμένουν δυνατές και αληθινές. Ο αγώνας για δικαιοσύνη συνεχίζεται στην κοινωνία, μαζί με τους ενεργούς πολίτες».

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Από την πλευρά του, ο Αστέριος Γερογιάννης αναφέρει:

«Με την παρούσα επιθυμώ να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Ομάδα Εργασίας του Τομέα Πολιτισμού.

Η συμμετοχή μου στην ομάδα αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία δημιουργικής συνεισφοράς, ανταλλαγής ιδεών και ουσιαστικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό, έναν χώρο που υπηρετώ διαχρονικά ως σκηνοθέτης και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους τους συναγωνιστές με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συμπορευτώ με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και διάθεση προσφοράς. Η γνώση, η εργατικότητα και το ήθος τους αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχιση του έργου τους», αναφέρει στην επιστολή του και προσθέτει: «Οι δρόμοι των ανθρώπων πολλές φορές διαφοροποιούνται, χωρίς αυτό να αναιρεί την εκτίμηση που μπορεί να υπάρχει για όσους μοιράστηκαν έναν κοινό στόχο και μια κοινή προσπάθεια.

Αποχωρώ με σεβασμό προς τους συναγωνιστές που γνώρισα και συμπορεύτηκα, κρατώντας τις θετικές στιγμές και τις δημιουργικές εμπειρίες. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον πολιτισμό και τις αξίες που πιστεύω, από όποιο μετερίζι θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω ουσιαστικά.

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Αστέριος Γερογιαννης

Σκηνοθέτης».

Μ. Ιωαννίδου: Πολλά ψέματα και λίγες αλήθειες

Η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία συγκαταλέγεται στους 22 που αποχώρησαν, προχώρησε σε ανάρτηση που αναφέρει:

«ΠΟΛΛΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΟΧΙ, δε μου άρεσε ποτέ να προκαλώ θόρυβο γύρω από το όνομά μου, ούτε να επιβάλλω την παρουσία μου. Σε όλη τη διαδρομή της ζωής μου επέλεξα τη διακριτικότητα και τον σεβασμό στο όριο των άλλων. Στο Κίνημα εισήλθα αθόρυβα και με την ίδια διακριτικότητα επέλεξα να αποχωρήσω.

ΟΧΙ, δεν επιδίωξα ποτέ τη δημοσιότητα. Η μέχρι σήμερα πορεία μου, τόσο στην επαγγελματική όσο και στη δημόσια ζωή, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη. Αν η προσωπική προβολή ήταν αυτοσκοπός μου, θα μπορούσα πολύ εύκολα να αξιοποιήσω τη συμμετοχή μου στα όργανα του Κινήματος και την προσωπική γνωριμία μου με τη Μαρία Καρυστιανού. Δεν το έκανα ποτέ και δεν πρόκειται να το κάνω ούτε τώρα.

ΟΧΙ, δεν ανήκω σε καμία παρασκηνιακή ομάδα, ούτε εκπροσωπώ κάποιον άλλο πέρα από τον εαυτό μου! Αυτό όμως δε μου απαγορεύει να συμφωνώ με κάποιους ή να διαφωνώ με κάποιους άλλους, βασιζόμενη πάντα στο δικό μου προσωπικό σύστημα αξιών.

ΝΑΙ, ανέλαβα πλήρως την ευθύνη που μου αναλογούσε ως ενεργός πολίτης αυτής της χώρας. Για μένα, ευθύνη δε σημαίνει αναζήτηση ενόχων ούτε μετακύλιση ευθυνών στους άλλους. Σημαίνει την ικανότητα να ανταποκρίνομαι με συνέπεια, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια στις προκλήσεις που θέτει κάθε φορά η πραγματικότητα. Με αυτή την αρχή πορεύτηκα μέσα στο Κίνημα και με την ίδια αρχή επέλεξα να απομακρυνθώ, όταν έκρινα ότι αυτή ήταν η μόνη στάση που μου επέτρεπε να παραμείνω συνεπής απέναντι σε μένα την ίδια.

ΟΧΙ, δε με ενδιέφεραν ποτέ οι θέσεις και τα αξιώματα. Η συμμετοχή μου στα όργανα του Κινήματος ήταν αποτέλεσμα της διάθεσής μου για έμπρακτη στήριξη και ενεργό δράση. Αυτό καταδεικνύει η ίδια μου η επιλογή να αποχωρήσω έναντι του να παραμείνω στο Πολιτικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα του Κινήματος, εφόσον εξέλειπαν για μένα βασικές προϋποθέσεις.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑ;

Τις εξηγήσεις τις έδωσα εκεί όπου είχα θεσμική και ηθική υποχρέωση να τις δώσω: πρώτα στην Πρόεδρο και στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τις κατέθεσα με ειλικρίνεια και με την ελπίδα ότι οι επισημάνσεις μου θα φανούν κάποτε χρήσιμες. Το ίδιο έπραξα και απέναντι στους συναγωνιστές και φίλους που γνώρισα μέσα στο Κίνημα, τους οποίους εκτίμησα βαθιά για την ανιδιοτελή προσφορά και τον αγώνα τους.

Σε ό,τι με αφορά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πολιτική δεν μπορεί να αποκόπτεται από την ηθική. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ευθύνη και τη δημόσια στάση απέχει ουσιωδώς από εκείνη που φαίνεται να υιοθετούν ορισμένα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου (φωτό).

Δεν ήταν αυτό, βέβαια, που με οδήγησε στο να διαχωρίσω τη θέση μου από αυτό το εγχείρημα. Ήταν, όμως, μια ακόμη επιβεβαίωση ότι η απόφασή μου ήταν η σωστή, παραμένοντας συνεπής απέναντι στον εαυτό μου και τους ανθρώπους με τους οποίους συντάχθηκα σε αυτή τη διαδρομή.

Το αν τελικά συγκαταλέγομαι στις «ακατάλληλες» επιλογές της Προέδρου, Μαρίας Καρυστιανού, ή ακατάλληλοι είναι κάποιοι από αυτούς που παραμένουν σε επιτελικές θέσεις του Κινήματος, απολαμβάνοντας την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη της, δεν είναι κάτι που θα το κρίνω εγώ. Θα το κρίνουν ο χρόνος, τα γεγονότα και, τελικά, η ίδια η ιστορία.

Καλή αντάμωση φίλοι μου! Ο αγώνας δε σταματά εδώ… σίγουρα όχι για μένα! Η ΕΛΠΙΔΑ παραμένει ζωντανή… ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!

Υ.Γ.: Όσο για την υποτιθέμενη απουσία πολιτικών επιχειρημάτων, μένει να φανεί το κατά πόσο η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ διατηρεί τελικά τον πολυσυλλεκτικό της χαρακτήρα, αγκαλιάζοντας όλες τις προοδευτικές φωνές, ή μετεξελίσσεται σε έναν πολιτικό σχηματισμό με πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πολιτικό πρόσημο, απομονώνοντας και τελικά διώχνοντας όσες και όσους δε συμμορφώνονται με αυτό…»

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