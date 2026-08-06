Από πολυτελή εστιατόρια μέχρι δημοφιλείς αλυσίδες παμπ, αρκετοί χώροι στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύουν πλέον τη χρήση των «έξυπνων» γυαλιών.

Η Meta υποστηρίζει ότι τα νέα «έξυπνα» γυαλιά της διαθέτουν δικλείδες ασφαλείας που αποτρέπουν τις κρυφές βιντεοσκοπήσεις. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι χώροι στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύουν τη χρήση τους, επικαλούμενοι την προστασία της ιδιωτικότητας πελατών και εργαζομένων.

Η εταιρεία είχε επιστρατεύσει τη σταρ Κάιλι Τζένερ για την προώθηση των γυαλιών αξίας 418 ευρώ, ελπίζοντας ότι θα γνωρίσουν την ίδια ευρεία αποδοχή με τα tablets και τα smartwatches.

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Ωστόσο, οι προσδοκίες της Meta φαίνεται να συναντούν εμπόδια. Από πολυτελή εστιατόρια μέχρι δημοφιλείς αλυσίδες παμπ, αρκετοί χώροι στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύουν πλέον τη χρήση των «έξυπνων» γυαλιών, προκειμένου να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητα των επισκεπτών.

Ζήτημα ιδιωτικότητας θέτουν εστιατόρια και παμπ

Ο Τζέρεμι Κινγκ, ιδιοκτήτης των λονδρέζικων εστιατορίων Simpsons in the Strand, Arlington και The Park, δήλωσε ότι οι πελάτες δεν πρέπει να φορούν γυαλιά με δυνατότητα καταγραφής εικόνας.

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«Δεν θα επέτρεπα ποτέ οποιαδήποτε παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών, πέρα απ' ό,τι βλέπουν τα μάτια με τα οποία γεννηθήκαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές λέσχες του Soho House, όπου ζητείται απ' όσους φορούν τα γυαλιά να τα βγάλουν. Εκπρόσωπος του ομίλου επιβεβαίωσε ότι οι βιντεοσκοπήσεις απαγορεύονται στους χώρους του και τα συγκεκριμένα γυαλιά δεν αποτελούν εξαίρεση.

Ακόμη και η αλυσίδα παμπ Wetherspoons δεν επιτρέπει στις εγκαταστάσεις της την καταγραφή εικόνας μέσω των γυαλιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Μάρτιν, δήλωσε ότι ο γενικός κανόνας στις παμπ είναι πως κανείς δεν μπορεί να βιντεοσκοπεί πελάτες ή εργαζομένους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

«Τα γυαλιά της Meta φαίνεται να παραβιάζουν αυτή την αρχή, αλλά και την κοινή λογική, καθώς διευκολύνουν τη διακριτική παρακολούθηση. Η πρώτη μας αντίδραση είναι να ζητούμε να απενεργοποιούνται οι κάμερές τους», ανέφερε.

Ανησυχίες για κρυφές καταγραφές

Εμπόδια ενδέχεται να συναντήσουν και όσοι επιθυμούν να φορέσουν τα γυαλιά στο θέατρο. Εκπρόσωπος της ATG Theatres, που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων τα Bristol Hippodrome και Edinburgh Playhouse, δήλωσε ότι η βιντεοσκόπηση απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και όσοι φορούν τα γυαλιά θα κληθούν να τα αφαιρέσουν.

Τα γυαλιά μοιάζουν με κοινά γυαλιά οράσεως, ενώ η έκδοση που σχεδίασε η Κάιλι Τζένερ είναι τύπου cat-eye και φέρει μικροσκοπικές ενσωματωμένες κάμερες.

Τι λέει η Meta, τι συμβαίνει

Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας, υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι μπορεί τα γυαλιά να χρησιμοποιηθούν για τη βιντεοσκόπηση ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και στη συνέχεια το υλικό να δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Meta επισημαίνει ότι κάθε φορά που πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας ή βίντεο ενεργοποιείται ένα μικρό φωτεινό LED στο μπροστινό μέρος των γυαλιών. Ωστόσο, έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές καταγγελίες από άτομα που υποστηρίζουν ότι βιντεοσκοπήθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν.

Σε μια περίπτωση, γυναίκα δήλωσε στο BBC ότι άνδρας την κατέγραψε και στη συνέχεια απαίτησε χρήματα για να αφαιρέσει τα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλη γυναίκα κατήγγειλε ότι βιντεοσκοπήθηκε χωρίς τη συναίνεσή της κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής.

Το Instagram έχει ήδη αρχίσει να αφαιρεί βίντεο που έχουν καταγραφεί με αυτά τα γυαλιά, χωρίς συναίνεση. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται ή παρενοχλεί ανθρώπους θα διαγράφεται από την πλατφόρμα.

Παρά τις αντιδράσεις, η Meta συνεχίζει να προωθεί τα γυαλιά με τη βοήθεια γνωστών δημιουργών περιεχομένου. Οι πωλήσεις τους έχουν τριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και πλέον έχουν ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια τεμάχια παγκοσμίως.

Κάποιοι δεν ανησυχούν

Δεν συμμερίζονται πάντως όλοι αυτές τις ανησυχίες. Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Τομ Κέριτζ δήλωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη χρήση τους στα εστιατόρια και τις παμπ του.

«Η βιντεοσκόπηση αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας. Πιστεύω ότι τα γυαλιά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν με δημιουργικούς τρόπους. Η πρώτη σκέψη γι' αυτά δεν θα έπρεπε να είναι αρνητική», είπε.

Από την πλευρά της, η Meta υποστηρίζει ότι η προστασία της ιδιωτικότητας έχει εξαρχής ενσωματωθεί στον σχεδιασμό των γυαλιών. Όπως αναφέρει, το φωτεινό LED που αναβοσβήνει κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την καταγραφή βίντεο δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, ενώ αν καλυφθεί ή υποστεί φθορά, η κάμερα τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας».

Με πληροφορίες από Guardian