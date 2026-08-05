Πολάκης κατά κυβέρνησης: Ζητά απαντήσεις για τα αντιπυρικά έργα και τα καθηλωμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη Diamond.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας και την αξιοποίηση των εναέριων μέσων άσκησε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Σε δήλωσή του, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση των αεροσκαφών Diamond DA62 MPP, τα οποία προορίζονται για την επιτήρηση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων πυρόσβεσης. «Έχουμε έτοιμους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας από το 2017, αλλά ήθελαν να τα δώσουν σε ιδιώτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η επιχειρησιακή αξιοποίηση των αεροσκαφών καθυστέρησε λόγω κυβερνητικών επιλογών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε ότι τα αεροσκάφη Diamond, τα οποία παραλήφθηκαν το 2025, θα μπορούσαν να συμβάλουν ουσιαστικά στον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων κατάσβεσης, εφόσον είχαν τεθεί εγκαίρως σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει την σύγκρουση ελικοπτέρων.»

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης θέτει καίρια ερωτήματα και για τη διαχείριση των κονδυλίων που διατέθηκαν για έργα αντιπυρικής προστασίας Antinero στην ευρύτερη περιοχή που παραδόθηκε στις φλόγες στη Δυτική Αττική, διερωτώμενος: «Πού πήγαν τα 17 εκατ. ευρώ για τις αντιπυρικές ζώνες;».

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