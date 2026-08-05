Η θλιβερή αλήθεια μέσα από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) του Copernicus.

Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα από τις αρχές του 2026 έχουν κάψει μέχρι στιγμής 306.240 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) του Copernicus. Μέχρι προχθές, Δευτέρα, η αντίστοιχη μέτρηση ήταν 211.160 στρέμματα, δηλαδή προστέθηκαν επιπλέον 95.080 καμένες εκτάσεις σε μόλις λίγα 24ωρα. «Όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα», ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός, στη διυπουργική σύσκεψη για τις πυρόπληκτες περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με το WWF Ελλάς, κάποια δάση χάνονται για πάντα. Ειδικά αν έχουν ξανακαεί σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών.

(H μέτρηση είναι σε εκτάρια: 1 εκτάριο=10 στρέμματα)

Σύμφωνα με το WWF Ελλάς, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, νότια Βοιωτία και δυτική Αττική.

Καθώς εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις για αρκετές ακόμη πληγείσες περιοχές, η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές αυτής της περιόδου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα, σύμφωνα με το WWF Ελλάς.

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Ωστόσο, ο πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τις πυρόπληκτες περιοχές, έσπευσε να επισημάνει πως «Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα», κάνοντας λόγο για 111.000 καμένα στρέμματα.

Όχι, δεν «ξαναφτιάχνονται» όλα τα δάση

Σύμφωνα με το WWF Ελλάς, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης.

Η δυτική Αττική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάμψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης.

Ειδικότερα, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου κάηκαν συνολικά 102.000 στρέμματα. Από αυτά, τα 28.280 στρέμματα είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία εικοσαετία, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και ενδέχεται να καταστήσει αναγκαίες στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του υπογραμμίζει ότι «όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα».

«Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη χαλέπιο πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι “όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί" και ότι "η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη"», ανέφερε στη διυπουργική σύσκεψη.