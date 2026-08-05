Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα κατά την αντιπυρική περίοδο.

Στην πρώτη περίπτωση, το ΑΚΑΕΕ Τρικάλων προχώρησε στη σύλληψη ημεδαπού, ηλικίας 32 ετών, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά στις 19:04 της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026, στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού του Δήμου Τρικκαίων. Ο συλληφθείς έθεσε φωτιά σε σωρό με υπολείμματα βλάστησης. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού, ηλικίας 50 ετών, στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, καθώς στις 21:23 της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026, προέβη σε χρήση συσκευής έψησης στερεών καυσίμων (ψησταριάς) στην ύπαιθρο, εντός περιμέτρου 300 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στην τρίτη περίπτωση, το ΑΚΑΕΕ Πρέβεζας προχώρησε στη σύλληψη ημεδαπής, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων, στις 16:45 της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026, στην Τοπική Κοινότητα Άσσου του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, εντός αύλειου χώρου. Στην υπαίτια επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.255,86 ευρώ.

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267 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 5 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 670 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.022.593,87 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 238 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

25 δασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα οι 22 φωτιές να τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο, πριν προλάβουν να λάβουν μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, τρία πύρινα μέτωπα παραμένουν σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή τους.