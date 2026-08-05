Τα κέρδη προ φόρων της Viohalco αυξήθηκαν κατά 62%, φθάνοντας τα 370 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας και των θετικών λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλων.

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Viohalco στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων να συνοδεύεται από περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Ο όμιλος εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14%, στα 4,3 δισ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 18%, στα 446 εκατ. ευρώ, χάρη στη βελτιωμένη επίδοση σχεδόν όλων των επιχειρηματικών κλάδων.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 62%, φθάνοντας τα 370 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας και των θετικών λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλων.

Σε αντίθεση με άλλους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Viohalco προήλθε από τη βελτίωση της δημιουργίας ταμειακών ροών και όχι από κεφαλαιακές κινήσεις. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς αναπροσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε στο 1,9x, από 2,1x στο τέλος του 2025 και 2,4x ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρότερη παραγωγή ταμειακών ροών, παράλληλα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος. Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 1,505 δισ. ευρώ, έναντι 1,496 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τα 1,708 δισ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 24% και ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των θυγατρικών του ομίλου. Ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις κατέγραψαν οι κλάδοι αλουμινίου, καλωδίων, σωλήνων χάλυβα και ακινήτων, ενώ ο κλάδος καλωδίων εμφάνισε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 3,4 δισ. ευρώ, ενισχυμένο από τη συμφωνία-πλαίσιο με τον ΑΔΜΗΕ.

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Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Viohalco, Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Οι εταιρίες μας κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου βιομηχανικού μας χαρτοφυλακίου σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας των τιμών των μετάλλων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία βελτιώθηκε σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας.

Οι κλάδοι αλουμινίου και χαλκού κατέγραψαν υψηλότερη κερδοφορία, υποστηριζόμενοι από την ευνοϊκή ζήτηση στις βασικές κατηγορίες προϊόντων και το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο κλάδος χάλυβα συνέχισε την πορεία ανάκαμψής του, παρά τις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του κλάδου καλωδίων, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του παραγωγικού αποτυπώματος του κλάδου σωλήνων χάλυβα μέσω της εξαγοράς της μονάδας Hartlepool στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις βιομηχανικές μας δραστηριότητες, αντανακλούν τόσο τη διαχρονικά ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα μας, όσο και τη δέσμευσή μας να επενδύουμε για τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση και διευρύνουν τη δυνατότητά μας να αξιοποιούμε μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Όσον αφορά στον κλάδο ακινήτων, οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα οφέλη του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ακινήτων και της ενεργητικής στρατηγικής διαχείρισης των ακινήτων μας.

Κοιτώντας μπροστά, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, οι ισχυρές θέσεις που κατέχουμε στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και η πειθαρχημένη επενδυτική μας προσέγγιση ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμμετόχους μας.»