Η Viohalco ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την ανασύνθεση της διοικητικής της ηγεσίας, μετά την απώλεια του Προέδρου του Δ.Σ. Νικόλαου Στασινόπουλου και την παραίτηση του Ευάγγελου Μουστάκα από τη θέση του Αντιπροέδρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στον διορισμό του Μιχάλη Στασινόπουλου ως νέου Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., καθώς και στον διορισμό του Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως νέου Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Μιχάλης Στασινόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το London School of Economics, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στα Ναυτιλιακά, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά στο City University of London.

Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco από το 2013 και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. επί 11 έτη, καθώς και μέλος διοικητικών και θεσμικών οργάνων όπως η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνική Παραγωγή», το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Παράλληλα, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ κατά τις περιόδους 1996–2006 και 2016–2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης της Viohalco.