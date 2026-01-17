Ο εκλιπών υπήρξε κεντρική φυσιογνωμία της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας, με μακρά διαδρομή στη διοίκηση και στη στρατηγική ανάπτυξη της Viohalco.

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Στασινόπουλος, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την πορεία της Viohalco και τη μετατροπή της σε έναν από τους ισχυρότερους βιομηχανικούς ομίλους επεξεργασίας μετάλλων με ελληνική αφετηρία και διεθνή παρουσία.

Ποιος ήταν ο Νίκος Στασινόπουλος

Η Viohalco, στην οποία συνέδεσε τη σταδιοδρομία του, έχει ρίζες που ξεκινούν από την εγκατάσταση της οικογένειας Στασινόπουλου στην Αθήνα το 1920 και την ίδρυση της εταιρείας «Αφοί Ν. Στασινόπουλοι» το 1924. Το 1937 ιδρύεται η Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού, πρόδρομος της Viohalco, με την πρώτη μονάδα στην οδό Πειραιώς 252, όπου παράγονταν ράβδοι, ταινίες και σωλήνες χαλκού, ορείχαλκου και αλουμινίου. Στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η παραγωγή προσαρμόστηκε στις ανάγκες της πολεμικής βιομηχανίας. Το εργοστάσιο επαναλειτούργησε το 1946 και έναν χρόνο αργότερα η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είχε προηγηθεί δάνειο από το Σχέδιο Μάρσαλ και η υποτίμηση της δραχμής επιβάρυνε τη χρηματοδότηση.

Το 1953, σε μια περίοδο οικονομικών πιέσεων για την αγορά, ο Μιχάλης Στασινόπουλος εξαγόρασε τις μετοχές των αδελφών του, μετονόμασε την εταιρεία σε Viohalco και τότε ο Νίκος Στασινόπουλος άρχισε να αναλαμβάνει αυξημένες ευθύνες. Με μεταπτυχιακό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διετέλεσε πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Viohalco Ελληνική και συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και στη διεύρυνση του ομίλου.

Από τη δεκαετία του 1960, η Viohalco επεκτάθηκε σε νέους κλάδους, όπως ο χάλυβας, τα καλώδια και τα είδη υγιεινής, ενώ η μετατροπή σε εταιρεία συμμετοχών ενίσχυσε την ευελιξία των θυγατρικών. Οι διεθνείς συνεργασίες και οι επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω εξωστρέφεια. Παράλληλα, η οικογένεια στήριξε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ίδρυμα «Μιχ. Στασινόπουλος» στην Τεγέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της Viohalco, ο Νίκος Στασινόπουλος παρακολουθούσε την πορεία της εταιρείας μέχρι πρόσφατα, αν και τα ηνία έχουν περάσει εδώ και χρόνια στην επόμενη γενιά, με τον Γιάννη και τον Μιχάλη Στασινόπουλο σε κεντρικούς ρόλους στη διοίκηση.

Σήμερα η Viohalco S.A., με έδρα το Βέλγιο, είναι εισηγμένη στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαθέτει κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις σε οκτώ χώρες και πωλήσεις σε περίπου 100 χώρες, με κύκλο εργασιών 6,6 δισ. ευρώ το 2024. Η απώλεια του Νίκου Στασινόπουλου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την ελληνική βιομηχανία, με την κληρονομιά του να παραμένει συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και τις αξίες της Viohalco στον χρόνο.