Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε, δείτε τους αριθμούς.

Η νέα κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 9, 14, 35 και 49.

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 10.

Πόσο κοστίζει η συμμετοχή και κάθε πότε διεξάγονται οι EXTRA κληρώσεις;

Η συμμετοχή στις κληρώσεις που θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός EXTRA δεν απαιτεί επιπλέον κόστος, το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι ίδιο με κάθε κλήρωση του EUROJACKPOT και είναι ίσο με το κόστος μίας στήλης (2,5€). Η ενεργοποίηση του μηχανισμού EXTRA θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα ανακοινώνεται πριν από την κλήρωση.

Γιατί οι Έλληνες νικητές είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο των νικητών;

Ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.