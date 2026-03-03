H κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.180.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο μετά το 6ο τζάκποτ, που σημειώθηκε στην κλήρωση της προηγούμενης Τρίτης.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn την περασμένη Τρίτη, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 25589, σειρά η 4η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί άρα έχουμε νέο, 7ο συνεχόμενο τζάκποτ. Ο αριθμός 25589 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 3η, 4η και 5η και στοιχεία Α-Ε κέρδισε από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 65486 σε όλες τις σειρές.

Επίσης, από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 1402, 17529, 20313, 36281, 41459, 48346, 52563, 55712 και 72633.