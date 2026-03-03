Η Φινλανδία θεωρείται πλέον το μεγάλο φαβορί της Eurovision 2026.

Στην τρίτη θέση των στοιχημάτων βρίσκεται πλέον ο Akylas για τη Eurovision 2026. Η Φινλανδία παραμένει μία από τις ισχυρότερες αντιπάλους της Ελλάδας, ενώ πλέον η Δανία ανέβηκε στην δεύτερη θέση του πίνακα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, ο 27χρονος καλλιτέχνης, βρισκόταν για αρκετές ημέρες πολύ κοντά στην κορυφή των προγνωστικών. Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε όταν ανακοινώθηκαν τα τραγούδια των χωρών που πλέον προηγούνται. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκαλύπτεται πρόκειται για μία κατάταξη που μπορεί να μεταβληθεί μέχρι την ημέρα του μεγάλου τελικού, το Μάιο στη Βιέννη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgszbpd0sqxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται πως η Δανία συμμετέχει με το τραγούδι «For Vi Gar Hjem» και η Φινλανδία με το «Liekinheitin».

Το τραγούδι της Δανίας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=xKzEP9dwoss&list=RDxKzEP9dwoss&start_radio=1}

Το τραγούδι της Φινλανδίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=9bfwNIYb96Q&list=RD9bfwNIYb96Q&start_radio=1}

Το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, η κάμερα της εκπομπής, εντόπισε τον Akyla στο αεροδρόμιο όταν επέστρεφε από την Σερβία όπου έδωσε το «παρών» στο εθνικό τους τελικό.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, χαμογελαστός, απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, όπου μίλησε τόσο για την απήχηση του «Ferto» στην Ευρώπη, όσο και για το μεγάλο φαβορί, τη Φινλανδία.

«Πάω Σαν Μαρίνο τώρα, ανυπομονώ, δεν έχω πάει ποτέ. Στη Σερβία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το ότι αυτό το κομμάτι πλέον το αγκαλιάζει όλη η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά», και συνέχισε:

«Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας», κατέληξε ο Akylas.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsynh1485wp?integrationId=40599y14juihe6ly}