Ο Τραμπ θέλει χρησιμοποιήσει κουρδικές παρατάξεις κατά του ισλαμικού καθεστώτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός στο να υποστηρίξει ομάδες στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να εκδιώξουν το ισλαμικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των κουρδικών παρατάξεων στο βορειοδυτικό Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Πρόκειται για μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές παρατάξεις σε χερσαίες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από την Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει την τελική του απόφαση για το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα παράσχει όπλα, εκπαίδευση ή υποστήριξη πληροφοριών σε αντικαθεστωτικές ομάδες, αν και ο Πρόεδρος έχει προτρέψει τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί, λέγοντας σε όσους βρίσκονται στο Ιράν να «αναλάβουν δράση», προσθέτοντας ότι «η Αμερική σας υποστηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ».