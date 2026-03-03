Το streaming αλλάζει για πάντα. Ποια θα είναι οι μοίρα του HBO Max μετά την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance.

Το HBO Max αναμένεται να αλλάξει, για άλλη μια φορά, μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Paramount. Με την εταιρεία να κερδίζει στην κούρσα εξαγοράς της Warner Bros. Discovery έναντι του Netflix, ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι να μάθουμε τι θα γίνει με τις υπηρεσίες streaming. Τώρα, φαίνεται ότι η συνέργεια θα είναι προτεραιότητα, καθώς το HBO Max θα συγχωνευθεί πράγματι με άλλη υπηρεσία streaming.

Σύμφωνα με το Variety, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να συγχωνεύσει το Paramount+ με το HBO Max, αν η συμφωνία οριστικοποιηθεί. Δυστυχώς, δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη μοφρή της νέας πλατφόρμας ή ποιο όνομα θα έχει. Αυτό που επιβεβαιώθηκε επίσης είναι η πρόθεση και το σχέδιο να διατηρηθεί το HBO ως ξεχωριστή οντότητα που θα εξακολουθεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα.

Όλα σε ένα, νοικοκυρεμένα

Ο Έλισον μίλησε σχετικά με τις προθέσεις τους να συνδυάσουν τις υπηρεσίες streaming, κάτι που πιστεύει ότι θα τους δώσει καλύτερη ευκαιρία να ανταγωνιστούν τους κορυφαίους παίκτες της βιομηχανίας (λέγε με Netflix).

«Όπως είπαμε, σκοπεύουμε να συνδυάσουμε τις δύο υπηρεσίες, κάτι που σήμερα μας δίνει λίγο πάνω από 200 εκατομμύρια συνδρομητές, απευθείας προς τον καταναλωτή. Πιστεύουμε ότι αυτό μας τοποθετεί πραγματικά σε θέση να ανταγωνιστούμε τους ηγέτες στον τομέα [του streaming]. Στην Paramount, μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους, θα έχουμε ολοκληρώσει την ενοποίηση των τριών υπηρεσιών μας σε μία ενιαία, και δείτε να ακολουθούμε μια παρόμοια προσέγγιση σε αυτή την πλατφόρμα στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι η ενιαία προσφορά, και δεδομένου του όγκου περιεχομένου και του τι μπορούμε να κάνουμε από τεχνολογικής πλευράς, πραγματικά θα μας βάλει σε θέση να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους πιο μεγάλους παίκτες στον τομέα του DTC», εξήγησε ο Έλισον.

Θυμίζουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι συνδρομητές του HBO Max θα δουν μια σημαντική αλλαγή στην πλατφόρμα. Όταν η Discovery συγχωνεύθηκε με την Warner Bros. πριν από μερικά χρόνια, το περιεχόμενο του HBO Max συνδυάστηκε με το Discovery+, εισάγοντας μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία Max στα μέσα του 2023. Όπως πολλοί προέβλεψαν τότε, η αλλαγή ονόματος δεν ήταν δημοφιλής και τελικά επανήλθε στο HBO Max πέρυσι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

HBO Max και Paramount+ ίσον MaxParamount;

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Paramount αλλάξει το όνομα, ή αν θα γίνει μια περίεργη μίξη και των δύο ονομάτων: HBO Max και Paramount+ (MaxParamount;). Όπως και να έχει, ένας συνδυασμός των δύο βιβλιοθηκών streaming θα μπορούσε να είναι μια σημαντική ώθηση, ειδικά καθώς οι πλατφόρμες παραμένουν πίσω από γίγαντες της βιομηχανίας όπως το Netflix, το Prime Video και το Disney+.

Το ΗΒΟ σαν άλλο ανυπότακτο γαλατικό χωριό

Όσον αφορά το HBO, το αφεντικό της Paramount υποσχέθηκε να διασφαλίσει ότι η εταιρεία θα παραμείνει κυρίως ανεξάρτητη. Ο Έλισον επαίνεσε το HBO, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλο Κέισι Μπλόις, για το ότι συνεχίζουν να είναι «ηγέτες στον τομέα». Αν αυτό παραμείνει αληθές, τότε οι πρωτότυπες παραγωγές του HBO όπως το «A Knight of the Seven Kingdoms» και το «IT: Welcome to Derry» θα συνεχίσουν να παράγονται από το δίκτυο. Είναι σαφές ότι η Paramount πιστεύει ότι η συνένωση του περιεχομένου των πλατφορμών streaming θα διασφαλίσει περαιτέρω ότι όλα θα φτάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό και ότι όλα τα προγράμματα του HBO θα βρίσκονται στην ενιαία έκδοση του HBO Max και του Paramount+.

«Ο Κέισι και η ομάδα του κάνουν απολύτως εξαιρετική δουλειά στο HBO. Και όπως είπαμε, σχεδιάζουμε να μπορούν να λειτουργούν με ανεξαρτησία, ώστε το HBO να μπορεί, ειλικρινά, να κάνει αυτό που κάνει απίστευτα καλά. Η άποψή μας είναι ότι το HBO θα πρέπει να παραμείνει HBO. Έχουν δημιουργήσει ένα φανταστικό brand. Είναι ηγέτες στον τομέα, και απλώς θέλουμε να συνεχίσουν να κάνουν περισσότερα από αυτό. Αλλά ενώνοντας τις πλατφόρμες, όλο το περιεχόμενό μας θα μπορεί να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό από ό,τι μπορούμε να κάνουμε αυτόνομα», κατέληξε ο Έλισον.