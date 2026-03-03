Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που είχαν προκύψει στην πλατφόρμα εγγραφών η εξήγηση του Υπουργείου Παιδείας για την δυσλειτουργία του συστήματος.

Με παράπονα και έντονες διαμαρτυρίες για τις εγγραφές στην Α' Δημοτικού κύλησε η χθεσινή πρώτη μέρα των αιτήσεων με πολλούς γονείς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην διαδικασία υποβολής της αίτησής τους στην πλατφόρμα https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr. Αντίστοιχο πρόβλημα προέκυψε και για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία μέσω της πλατφόρμας https://proti-eggrafi.services.gov.gr

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων το πρόβλημα ήταν έντονο καθόλη τη διάρκεια της μέρας και μόνοι όσοι γονείς μαθητών Δημοτικού υπέβαλαν αίτηση το βράδυ αργά κατάφεραν να την υποβάλλουν χωρίς προβλήματα. Το μήνυμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή της αίτησης και έδειχνε ότι υπάρχει τεχνικό ζήτημα που καθιστά ανέφικτη την υποβολή ανέφερε ότι ««Η υπηρεσία του Μητρώου Πολιτών προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη.Συνεπώς, δεν είναι δυνατή και η άντληση των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην εφαρμογή “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο/Α Δημοτικού”. Η εφαρμογή θα είναι στη διάθεσή σας μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών».

Το ΥΠΑΙΘΑ για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας επιβεβαιώνει το ζήτημα που πρόεκυψε αποδίδοντας τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών. Ειδικότερα όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ « Το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, το ζήτημα αποκαταστάθηκε και από τις 22:30 η πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους.Σε ό,τι αφορά στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά από σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30.»