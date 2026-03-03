Η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας το δίκτυο των διαπολιτισμικών σχολείων οδηγείται σε συρρίκνωση αφού οι γονείς και κηδεμόνες δε γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους.

Με φόντο τις εγγραφές στην Α' Δημοτικού που ολοκληρώνονται στις 23 Μαρτίου με ανακοίνωσή της η Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ) καταγγέλλει τη συστηματική υποβάθμιση των Διαπολιτισμικών Σχολείων, επισημαίνοντας ότι για ακόμη μία χρονιά τα 13 Διαπολιτισμικά Δημοτικά απουσιάζουν από την επίσημη πλατφόρμα εγγραφών.

Όπως τονίζεται, τα Διαπολιτισμικά Σχολεία ιδρύθηκαν για να καλύψουν ουσιαστικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό, πολιτισμικό ή κοινωνικό υπόβαθρο. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, η λειτουργία τους σύμφωνα με την Ομοσπονδία υποβαθμίζεται συστηματικά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αττική, όπου μετά την αναστολή λειτουργίας του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου στο Παλαιό Φάληρο, λειτουργούν πλέον μόλις δύο Διαπολιτισμικά Δημοτικά. Την ίδια στιγμή, σχολεία που επηρεάζονται από συγχωνεύσεις και περικοπές Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες εκπαιδευτικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για αναβάθμιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η απουσία των σχολείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών, όπως υποστηρίζει η Δ.Ο.Ε., οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση και μαρασμό τους, καθώς πολλοί γονείς και κηδεμόνες αγνοούν ακόμη και την ύπαρξή τους.

Η Δ.Ο.Ε. ζητά άμεσα:

Την ένταξη των Διαπολιτισμικών Σχολείων στην πλατφόρμα εγγραφών.

Την πλήρη ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.

Την ουσιαστική ενίσχυση των σχολείων και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, όπως η μεταφορά μαθητών, η έλλειψη παιδαγωγικού υλικού, η απουσία διερμηνέων και η μη πρόβλεψη για διδασκαλία μητρικών γλωσσών.

«Η μόρφωση των παιδιών δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα», καταλήγει η ανακοίνωση.