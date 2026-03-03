Τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν επανέφεραν στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας της παγκόσμιας οικονομίας: τον κίνδυνο διακοπής των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου ενεργειακού «λαιμού μπουκαλιού» στον κόσμο.

Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις που έκαναν λόγο για ανοιξιάτικο «ποδαρικό» με σημαντικές μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, ωστόσο ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αύξησε κατακόρυφα την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου το αμέσως επόμενο διάστημα, που αποτελούν βασική συνιστώσα για τη διαμόρφωση των τιμών στα χρηματιστήρια ενέργειας.

Ακόμα κι έτσι, όμως, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όποιες επιπτώσεις στις τιμές του αερίου εντός του μήνα θα μετακυλιστούν στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο (εξαιτίας του τρόπου τιμολόγησης του καυσίμου), δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να περάσει το σημαντικά χαμηλότερο χονδρεμπορικό κόστος στα τιμολόγια.

Πάντως σήμερα, στα 56,130 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF (Title Transfer Facility) σημειώνοντας άνοδο 26,118% σε σχέση με χθες και άνοδο 81% ή 25 ευρώ σε σχέση με την Παρασκευή.

Από το πέρασμα αυτό διακινούνται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως, δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης, καθώς και το σύνολο των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αντιστοιχούν σε περίπου 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG. Από τα πρώτα πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, η ναυσιπλοΐα στα Στενά έχει σχεδόν παραλύσει.

Σε κάθε περίπτωση η μεγάλη αβεβαιότητα για τις τιμές μπορεί να ξεπεραστεί από τα νοικοκυριά εφόσον κλειδώσουν από τώρα ένα σταθερό τιμολόγιο στην εταιρεία της επιλογής τους. Οι τιμές για τα πλε τιμολόγια είναι σταθερά χαμηλότερες από τα πράσινα, ενώ όπως είναι γνωστό στην αγορά υπάρχουν και προϊόντα που κλειδώνουν τον μηνιαίο λογαριαασμό. Το Protergia Picasso παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει τον ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν χρόνο, καθώς περιλαμβάνει όλα τα κόστη ενέργειας — ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις προμήθειας. Κάθε πακέτο Picasso συνοδεύεται από δώρο 5% επιπλέον κιλοβατώρες στην ετήσια κατανάλωση του πακέτου. Ανάλογο πακέτο έβγαλε και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ myHome Plan. Η μηνιαία σταθερή χρέωση αφορά χρεώσεις προμήθειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, χωρίς ΦΠΑ. Πραγματοποιείται εκκαθάριση της ενέργειας που καταναλώθηκε 2 φορές τον χρόνο, στον 6ο και στον 12ο μήνα της σύμβασης.

Οι τιμές στα μπλε τιμολόγια ρεύματος σήμερα