Η κρίση στη Μέση Ανατολή φέρνει ξανά στο προσκήνιο ανησυχίες για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στις τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Αν και μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ακραίες ανατιμήσεις, οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς η διάρκεια της κρίσης θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας.

Το Dnews.gr κάνει μια πρώτη χαρτογράφηση για το τι θα ισχύσει στην ελληνική αγορά ενέργειας από την τρέχουσα κρίση:

1. Γιατί επηρεάζονται οι τιμές καυσίμων

Η Μέση Ανατολή αποτελεί κομβική περιοχή για την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου. Κάθε γεωπολιτική ένταση αυξάνει το λεγόμενο «γεωπολιτικό ρίσκο», το οποίο ενσωματώνεται στις διεθνείς τιμές. Το Ιράν, λόγω του ρόλου και του μεγέθους του, δεν θεωρείται μια κρίση που μπορεί να εκτονωθεί εύκολα ή γρήγορα.

2. Τα δύο βασικά σενάρια για τη βενζίνη

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αγορά εξετάζει δύο σενάρια.

– Αν το πετρέλαιο διατηρηθεί γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να αυξηθεί έως 3 λεπτά το λίτρο, φτάνοντας περίπου τα 1,80 ευρώ.

– Σε ένα πιο επιθετικό σενάριο, με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, η μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά μπορεί να προσεγγίσει τα 1,85 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας πάντως κάτω από τα 2 ευρώ.

3. Πότε φαίνεται η αύξηση στην αντλία

Στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις δεν περνούν άμεσα στον καταναλωτή. Υπάρχει συνήθως χρονική υστέρηση περίπου 4-5 ημερών, ενώ μόνο το 35% της τελικής τιμής σχετίζεται άμεσα με τη διεθνή τιμή του προϊόντος. Το υπόλοιπο αφορά φόρους και λοιπά κόστη, γεγονός που περιορίζει τις απότομες μεταβολές.

4. Τι ισχύει για το ρεύμα

Προς το παρόν δεν παρατηρείται άμεση επίπτωση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Οι εταιρείες προμήθειας δεν ενσωματώνουν αυτόματα αυξήσεις αν δεν υπάρξει σταθεροποίηση των τιμών χονδρικής σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, αν επηρεαστούν οι ροές φυσικού αερίου ή κρίσιμες οδοί μεταφοράς, τότε οι πιέσεις μπορεί να φανούν στους λογαριασμούς τις επόμενες εβδομάδες.