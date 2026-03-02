Βίντεο δείχνει την πτώση του αμερικανικού F-15 στο Κουβέιτ.

Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω από το Κουβέιτ, κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση.

Το βίντεο δείχνει ένα αεροσκάφος να φλέγεται και να πέφτει από τον ουρανό σε περιστροφική πτώση.

Το υλικό υποδηλώνει ότι το αεροσκάφος κατέπεσε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων (6,2 μιλίων) από τη βάση των ΗΠΑ Ali Al Salem στο Κουβέιτ.

Δεν είναι σαφές γιατί συνετρίβη ούτε σε ποια πολεμική αεροπορία ανήκει.

Το δικινητήριο μαχητικό είναι συμβατό με F-15E ή F/A-18, σύμφωνα με ανάλυση του CNN στο βίντεο, ενώ το Κουβέιτ διαθέτει επίσης αεροσκάφη F/A-18.

{https://www.youtube.com/watch?v=zDnP18gFBXA}