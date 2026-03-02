Η επιχείρηση «αποτιμά σχέδια έκτακτης ανάγκης» για όλα τα φορτία στα ενδιαφερόμενα πλοία, «συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εναλλακτικών λιμανιών εκφόρτωσης».

Ο κινεζικός κολοσσός θαλάσσιων μεταφορών Cosco έδωσε εντολή στα πλοία του που βρίσκονται στον Κόλπο ή κατευθύνονται εκεί να καταφύγουν σε «ασφαλή ύδατα», καθώς η μετακίνηση σε αυτήν τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό ανεστάλη ντε φάκτο την επομένη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η κρατική επιχείρηση που εδρεύει στη Σανγκάη είναι η τελευταία μέχρι στιγμής ανάμεσα στους μεγάλους παγκόσμιους ναυτιλιακούς ομίλους που ανακοινώνει την αναστολή των επιχειρήσεών της μετά την παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, μετά τη σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Κι άλλες μεγάλες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ των οποίων οι Maersk και MSC, έχουν ανακοινώσει την αναστολή των επιχειρήσεών τους στην περιοχή.

Τα Στενά αποτελούν σημαντικό σημείο διέλευσης του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πετρελαίου και το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται από εκεί.

«Τα πλοία που έχουν ήδη εισέλθει στον Κόλπο, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεών τους όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, έλαβαν οδηγία να μεταβαίνουν σε ασφαλή ύδατα για να παραμείνουν ή να αγκυροβολήσουν εκεί», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Cosco Shipping Lines.

Τα πλοία με προορισμό τον Κόλπο «ενημερώθηκαν να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», κυρίως με «μείωση της ταχύτητας» ή «την αναμονή νέων οδηγιών για καθορισμένα προστατευμένα αγκυροβόλια».

Η επιχείρηση «αποτιμά σχέδια έκτακτης ανάγκης» για όλα τα φορτία στα ενδιαφερόμενα πλοία, «συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εναλλακτικών λιμανιών εκφόρτωσης».

Χθες, Κυριακή, υπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας γνωστοποίησαν ότι τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση σε αυτήν τη θαλάσσια ζώνη των περίπου 50 χιλιομέτρων, οδό νευραλγικής σημασίας του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων ανάμεσα στο Ιράν και την χερσόνησο Μουσαντάμ, που ανήκει στο Ομάν.

