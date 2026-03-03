Οι νέες οδηγίες έχουν κάνει την προετοιμασία για κολονοσκόπηση πιο εύκολη.

Πολλοί άνθρωποι έχουν αναβάλει ή παραλείψει μια κολονοσκόπηση επειδή η προετοιμασία μπορεί να είναι δυσάρεστη. Ωστόσο, οι νέες οδηγίες έχουν κάνει την προετοιμασία για κολονοσκόπηση πιο εύκολη, ιδιαίτερα αν δεν έχετε ιστορικό δυσκοιλιότητας ή άλλες παθήσεις που δυσκολεύουν την κένωση του εντέρου.

Πώς έχει αλλάξει η προετοιμασία για κολονοσκόπηση

Η προετοιμασία συνήθως περιλαμβάνει αλλαγή διατροφής λίγες ημέρες πριν και λήψη υγρών ή χαπιών καθαρτικών που προκαλούν διάρροια, ώστε να αδειάσει πλήρως το έντερο. Αν και είναι άβολη διαδικασία, αποτελεί κρίσιμο βήμα που βοηθά τους επαγγελματίες υγείας να δουν καθαρά το παχύ έντερο και να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι νέες συστάσεις για την προετοιμασία, που αφορούν άτομα χαμηλού κινδύνου για ανεπαρκή καθαρισμό του εντέρου, έχουν κάνει τη διαδικασία λιγότερο δύσκολη:

Μικρότερη ποσότητα υγρού καθαρτικού: Η ποσότητα μειώνεται από 4 λίτρα σε 2 λίτρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχήμα δοσολογίας: Για κολονοσκοπήσεις το πρωί, οι ασθενείς μπορούν να χωρίσουν το υγρό σε δύο δόσεις: 1 λίτρο το προηγούμενο βράδυ και 1 λίτρο 4–6 ώρες πριν από τη διαδικασία. Η δεύτερη δόση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την έναρξη. Για απογευματινές κολονοσκοπήσεις, επιτρέπεται η λήψη ολόκληρης της δόσης την ίδια ημέρα.

Συντομότεροι διατροφικοί περιορισμοί: Οι περιορισμοί ξεκινούν πλέον μόνο την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης για ασθενείς χαμηλού κινδύνου, με έγκριση γιατρού, αντί για αρκετές ημέρες πριν. Εκτός από διαυγή υγρά, οι ασθενείς μπορούν να καταναλώνουν τροφές χαμηλές σε φυτικές ίνες — όπως λευκό ψωμί, ζυμαρικά και ώριμες μπανάνες — για πρωινό και μεσημεριανό την ημέρα πριν από την κολονοσκόπηση.

«Διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι πεινούσαν ή ένιωθαν κόπωση από τις περιοριστικές δίαιτες, και οι μελέτες έδειξαν ότι η προετοιμασία παρέμενε αποτελεσματική με την προσθήκη εγκεκριμένων τροφών», δήλωσε ο Brian Jacobson, MD, MPH, συν-συγγραφέας των οδηγιών και γαστρεντερολόγος στο Massachusetts General Hospital.

Ο Jacobson σημείωσε ότι η σύσταση για 2 λίτρα αντί για 4, καθώς και οι επικαιροποιημένες διατροφικές οδηγίες, αποτελούν τεχνικά μέρος των κατευθυντήριων οδηγιών από το 2014, αλλά είχαν λάβει μικρή προσοχή. «Τώρα υπάρχουν ακόμη περισσότερα δεδομένα που δείχνουν ότι οι συστάσεις είναι κατάλληλες για πολλούς ανθρώπους που προετοιμάζονται για κολονοσκόπηση», είπε.

Κάποιοι άνθρωποι θα χρειαστούν ακόμη την κλασική προετοιμασία

Εκτός από τη δυσκοιλιότητα, ορισμένες νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος του Πάρκινσον, μπορεί να καθιστούν τους ασθενείς ακατάλληλους για την απλοποιημένη προετοιμασία, επειδή επιβραδύνουν τις κινήσεις του εντέρου.

«Ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να επιβραδύνουν αυτή τη διαδικασία», δήλωσε η Nikiya Asamoah, MD, γαστρεντερολόγος στο MedStar Washington Hospital Center. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα συμπληρώματα σιδήρου, ορισμένα ψυχιατρικά φάρμακα και τα φάρμακα GLP-1 που χρησιμοποιούνται για απώλεια βάρους.

Άτομα με καρδιοπάθεια, διαταραχές επιληπτικών κρίσεων, ουρική αρθρίτιδα ή νεφρική νόσο μπορεί επίσης να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μειωμένη προετοιμασία για λόγους ασφάλειας. Κατά τον προγραμματισμό μιας κολονοσκόπησης, οι ασθενείς ερωτώνται για το ιατρικό τους ιστορικό και τα φάρμακα που λαμβάνουν. Οι απαντήσεις τους βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας να καθορίσουν το ασφαλέστερο και καταλληλότερο σχέδιο προετοιμασίας.

Πώς να κάνετε την προετοιμασία να κυλήσει ομαλά

Δεν έχουν αλλάξει όλες οι οδηγίες. Οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν το κόκκινο κρέας και τρόφιμα με κόκκινες χρωστικές, όπως ζελέ κεράσι, επειδή μπορούν να χρωματίσουν το έντερο και να μοιάζουν με αίμα, δυσκολεύοντας την ερμηνεία των ευρημάτων.

Είναι επίσης σημαντικό να πίνετε άφθονο νερό κατά τη λήψη του καθαρτικού για να παραμένετε ενυδατωμένοι, καθώς η διάρροια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υγρών.

Ακόμη κι αν πιστεύετε ότι η προετοιμασία δεν ήταν τέλεια, η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά. «Συχνά αποδεικνύεται ότι η προετοιμασία είναι επαρκής», είπε ο Jacobson.

Να επιβεβαιώνετε πάντα τις εξατομικευμένες οδηγίες με τον γιατρό σας και να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε πληροφορίες από το διαδίκτυο χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το προσωπικό του ιατρείου.

«Η προετοιμασία του εντέρου είναι ζωτικής σημασίας για την κολονοσκόπηση», είπε ο Jacobson. «Αν το έντερο δεν έχει καθαριστεί επαρκώς, ο γιατρός μπορεί να μην εντοπίσει σημαντικά ευρήματα, όπως μικρούς πολύποδες. Πολλές εξετάσεις τελικά ακυρώνονται λόγω ανεπαρκούς προετοιμασίας, κάτι που προκαλεί μεγάλη απογοήτευση στους ασθενείς».

πηγή: verywellhealth