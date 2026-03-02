Η προοπτική του καιρού δείχνει καλοκαιρία όμως στις 10 του μήνα οι βροχές επιστρέφουν για τα καλά, η πρόγνωση Κολυδά.

Ο Μάρτης μπήκε δυναμικά με ανοιξιάτικη διάθεση και τον καιρό να κινείται σε συνθήκες ηλιοφάνειας με την θερμοκρασία σε καλά για την εποχή επίπεδα. Ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς στην εκτίμησή του για το πώς θα κινηθεί σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά το πρώτο δεκαήμερο του τρίτου μήνα του έτους.

Η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα θα παραμείνει σχετικά ήπια και σταθερή, με μέγιστες τιμές αρχικά 18–19°C στα κεντρικά και νότια, και σταδιακή υποχώρηση στους 14–16°C από το Σαββατοκύριακο και μετά. Οι νύχτες θα παραμείνουν ψυχρές, με μονοψήφιες ελάχιστες 8–11°C, χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, με παροδικά περάσματα νεφώσεων και λίγες τοπικές βροχές μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, μετά τις 10 Μαρτίου διαφαίνεται η πιθανότητα οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά, που μπορεί να φέρει γενικευμένες βροχές και ενίσχυση των ανέμων, σηματοδοτώντας νέα μεταβολή στον καιρό με μια νέα κακοκαιρία όπως όλα δείχνουν να είναι προ των πυλών.

H ανάρτηση Κολυδά για την προοπτική του καιρού

Η θερμοκρασιακή πορεία το επόμενο δεκαήμερο δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C, επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, για να ακολουθήσει σταδιακή υποχώρηση προς τους 14–16°C από το Σαββατοκύριακο και μετά. Η πτώση αυτή δεν είναι απότομη, αλλά περισσότερο μια ομαλή προσαρμογή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφια επίπεδα, κυρίως 8–11°C, υποδηλώνοντας ψυχρότερες νύχτες χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια. Ως προς τα φαινόμενα, το διάστημα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια. Τα περάσματα νεφώσεων είναι κατά κανόνα παροδικά, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ένταση. Η εικόνα γενικά παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Μετά τις 10 του μηνός, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για οργανωμένο σύστημα από τα δυτικά. Είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, όμως τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή στη συνέχεια.

