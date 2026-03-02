H απόφαση της ΟΙΕΛΕ λήφθηκε εν μέσω φημολογίας για υπογραφή προσυμφώνου της διοίκησης με κατασκευαστική που θα αναλάβει την κατεδάφιση του σχολείου στη Φιλοθέη.

Απεργία αποφάσισε η ΟΙΕΛΕ στην Ιόνιο Σχολή (και στα δύο κτίρια σε Φιλοθέη και Μαρούσι) την Τετάρτη 4/3, εν μέσω έντονων φημών για πιθανή εκποίηση του κτιρίου στη Φιλοθέη και επικείμενες μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών και προσωπικού.

Η απεργία αποφασίστηκε σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ όχι μόνο λόγω της συνεχούς οικονομικής ασυνέπειας της διοίκησης αλλά κυρίως λόγω των εντεινόμενων φημών για προσύμφωνο με κατασκευαστική εταιρεία, που προβλέπει κατεδάφιση του σχολείου στη Φιλοθέη για κατασκευή οικιών. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες εκπαιδευτικοί και μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού κινδυνεύουν με απόλυση, πιθανώς με 4μηνη προειδοποίηση και μειωμένες αποζημιώσεις, σύμφωνα με τις φήμες. Παρά τις συνεχείς πληροφορίες που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί η διοίκηση του σχολείου παραμένει σιωπηλή σημειώνει η ΟΙΕΛΕ.

Η ΟΙΕΛΕ σημειώνει ότι «οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται προδομένοι από τη διοίκηση του σχολείου τους και απαιτούν απαντήσεις. Φαίνεται ότι οι υποσχέσεις για οικονομική συνέπεια και για ένα καλύτερο μέλλον ήταν έπεα πτερόεντα. Θυμίζουμε εδώ δημόσια ανακοίνωση του Λυκειάρχη του σχολείου το Νοέμβριο του 2025, η οποία προφανώς απηχεί τις απόψεις της ιδιοκτησίας και αναφέρει: «Το σχολείο θα ανασυγκροτηθεί, θα ανανεωθεί εκ βάθρων, θα ενισχυθεί αποφασιστικά και θα βαδίσει με αισιοδοξία προς ένα ακόμη πιο λαμπρό μέλλον».

Αν η διοίκηση έχει βρει τρόπο οικονομικής εξυγίανσης και διοικητικής ανασύνταξης, ώστε να διασωθεί το σχολείο, τα παιδιά να μην χάσουν την εκπαιδευτική τους οικία και δεκάδες εργαζόμενοι τη δουλειά τους, τότε η ΟΙΕΛΕ και οι εκπαιδευτικοί θα στηρίξουν την προσπάθεια. Αν όμως υπάρχουν σχεδιασμοί, προερχόμενοι από την χρόνια κακοδιοίκηση και κακοδιαχείρηση, για μαζικές απολύσεις, τότε η ιδιοκτησία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους εκπαιδευτικούς και το σωματείο τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι φημολογούμενοι χειρισμοί μόνο αισιόδοξο και λαμπρό μέλλον δεν προδικάζουν για το σχολείο. Δυστυχώς…».