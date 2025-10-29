Τι συμβαίνει τελικά με την Ιόνιο Σχολή, η αλήθεια για την αυριανή απεργία.

Επικοινωνιακό μπάχαλο επικρατεί στην Ιόνιο Σχολή Φιλοθέης τις τελευταίες ώρες, καθώς η διοίκηση ενημέρωσε γονείς και μαθητές ότι η σχολική μονάδα δεν θα λειτουργήσει αύριο για «ειδικούς λόγους». Οι εκπαιδευτικοί και η ΟΙΕΛΕ, όμως, ξεκαθαρίζουν ότι η αιτία είναι η προγραμματισμένη απεργία της πλειονότητας του προσωπικού. Όπως επισημαίνεται η απεργία προκηρύχθηκε λόγω οικονομικής ασυνέπειας από την πλευρά της διοίκησης, με καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων και έλλειψης διαφάνειας σχετικά με χρέη, πιθανές πωλήσεις ή την οικονομική κατάσταση της σχολικής μονάδας.

ΟΙΕΛΕ: Η Ιόνιος Σχολή θα είναι κλειστή αύριο λόγω απεργίας

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΟΙΕΛΕ «με κατάπληξη και οργή γονείς και εκπαιδευτικοί στην Ιόνιο Φιλοθέης πληροφορήθηκαν ότι η διοίκηση του σχολείου απέστειλε e-mails σύμφωνα με τα οποία η μονάδα δεν θα λειτουργήσει αύριο για …ειδικούς λόγους! ( Δεν υπάρχουν “ειδικοί λόγοι” κ. Δερβέναγα! Αύριο υπάρχει απεργία, στην οποία συμμετέχει η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων και γι’ αυτό φοβηθήκατε τον αντίκτυπο. Και η απεργία προκηρύχθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους: Διότι είστε εδώ και πολύ καιρό οικονομικά ασυνεπής και δεν πληρώνετε τους εκπαιδευτικούς στην ώρα τους! Διότι μεταφέρετε τα βάρη των δικών σας λαθών είτε στους γονείς που – τάχα – είναι κακοπληρωτές (ενώ, όπως σε όλα τα καλά ιδιωτικά σχολεία, οι περισσότεροι είναι απολύτως τυπικοί, κι αν δεν είναι, αυτό αποτελεί δική σας ανεπάρκεια), είτε στην …ΟΙΕΛΕ (!!) Διότι δεν μιλάτε με ανοιχτά χαρτιά στους εκπαιδευτικούς για το τι μέλλει γενέσθαι με το σχολείο. Υπάρχουν χρέη; Υπάρχουν υποψήφιοι αγοραστές και, αν ναι, για ποιο λόγο δεν τελεσφορούν οι συζητήσεις, ενώ το σχολείο βρίσκεται ομολογουμένως σε κακή κατάσταση; Οφείλετε να εξηγήσετε την κατάσταση, Αφού, λοιπόν, θέλετε να το κρύψετε, ενημερώνουμε εμείς.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ «αγαπητοί γονείς, το σχολείο στη Φιλοθέη δεν θα λειτουργήσει αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί στο Μαρούσι δεν θα προσέλθουν στην εργασία τους λόγω απεργίας. Οι συνάδελφοί μας στην Ιόνιο Σχολή απεργούν για την αξιοπρέπειά τους και για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του σχολείου. Σας καλούμε να σταθείτε στο πλευρό των δασκάλων των παιδιών σας και να απαιτήσετε από την ιδιοκτησία ενημέρωση για το πού πάνε τα χρήματα που καταβάλλετε για τα δίδακτρα (ιδίως μάλιστα μετά την σημαντική περσινή αύξηση). Και μια μικρή υποσημείωση. Είναι πρόσφατη η απόφαση της δικαιοσύνης για εργοδότες στην ιδιωτική εκπαίδευση με ανάλογες συμπεριφορές. Ας την λάβουν υπόψη τους οι διοικούντες στην Ιόνιο…»

Νωρίτερα το πρωί η ΟΙΕΛΕ είχε εκδώσει ανακοίνωση για την απεργία των εκπαιδευτικών στην Ιόνιο Σχολή σημειώνοντας ότι οι συνάδελφοί τους προχωρούν σε κινητοποίηση με απώτερο στόχο την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διαφάνεια στη λειτουργία του σχολείου.