Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα Ιωάννινα και την Άρτα.

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην Ήπειρο η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις, διακοπές ρεύματος και ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης να δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Μηχανήματα επιχειρούν σε διαφορετικά σημεία της Ηπείρου για τον καθαρισμό των δρόμων από το πυκνό χιόνι και την αποκατάσταση ζημιών, ενώ συνεργεία ρίχνουν αλάτι στους δρόμους για την αποφυγή πάγου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα Ιωάννινα και την Άρτα, όπου η κυκλοφορία γίνεται με μεγάλη δυσκολία και απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ο Λούρος πλησιάζει στα όρια υπερχείλισης, ενώ ο Καλαμάς έχει ήδη προκαλέσει διακοπές στην κυκλοφορία λόγω υπερχείλισης.

Στο Μέτσοβο το θερμόμετρο έπεσε στους -7°C και στα Τζουμέρκα στους -3°C. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι αρχές αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Μετσόβου τα σχολεία στις κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργούν με ευθύνη των γονέων για τη μετακίνηση των παιδιών. Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.