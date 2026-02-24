Με καλές καιρικές συνθήκες θα προχωρήσει η εβδομάδα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Δεν προβλέπονται κακοκαιρίες τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης...

Καλημέρα και καλή Σαρακοστή!

Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι λένε όμως οι εποχικές προγνώσεις για τον μήνα Μάρτιο;

Σύμφωνα λοιπόν με το σήμα που παίρνουμε από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα ( περίπου ένα βαθμό ) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια.

Σημαντικό:

Τι είναι πραγματικά οι εποχικές προγνώσεις;

Είναι εργαλεία που ΔΕΝ προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες .Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας.Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02xaQKUM3ybHRG4F2Ak1sc3gBk3mV6aqSpuwfU122omdjAYgDV8PyFsE3b8fLzAxMFl}