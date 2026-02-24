Αφήνει αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας ότι θέλει να ...ανατρέψει τον Μητσοτάκη!

Από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε στον Νίκο Δένδια ο Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής Καβάλας και στενός πολιτικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεχωρίζουμε και τις αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας ότι θέλει να ...ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Αντιγράφουμε από το Δελτίο Τύπου του ραδιοφώνου των Παραπολιτικών:

«Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυρ. Μητσοτάκη όπου μετά από επτά χρόνια διακυβερνήσεως με σοβαρά προβλήματα και σοβαρές κρίσεις βρίσκεται 18 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα αγγίζοντας το 32% νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά. Αφήστε να γίνουν οι εθνικές εκλογές, ας έχουν όλοι τις θεμιτές φιλοδοξίες αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουν ότι η αλλαγή στην ΝΔ αργεί πολύ ακόμα».

Το Dnews σας ενημέρωσε από το πρωί ότι «ξαφνικά το Συνέδριο της ΝΔ απέκτησε ενδιαφέρον».

Τ.Τε.