Κλειστά σχολεία αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας λόγω κακοκαιρίας. Ήδη χιονίζει σε πολλές περιοχές ενώ ο χιονιάς κατά την διάρκεια της ημέρας αναμένεται να κινηθεί και πιο ανατολικά.

Κλειστά σχολεία ανακοινώνονται σιγά - σιγά σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την αρχή έκανε ο δήμος Φλώρινας ενώ, όσο πλησιάζει το βράδυ θα προστίθονται και άλλες περιοχές.

Δήμος Φλώρινας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ~

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Πρεσπών

Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν.

Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

