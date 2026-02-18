Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη - Η θάλασσα ξέβρασε φερτά υλικά στη Νέα Παραλία.

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη - μέχρι στιγμής - σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Προβλήματα στις μεταφορές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στις 10:35 χθες το βράδυ διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα,

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Κλειστά σχολεία στο Ασβεστοχώρι λόγω διακοπής ρεύματος

Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ασβεστοχωρίου καθώς και το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου, λόγω διακοπής ρεύματος στην Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου, που σημειώθηκε το βράδυ και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, δεν έχει αποκατασταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για να προστατευτούν οι μικροί μαθητές από το ψύχος.

Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την ομαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ξέβρασε φερτά υλικά στη Νέα Παραλία

Η θάλασσα ξέβρασε φερτά υλικά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται και στο βίντεο του thestival.gr.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Μαζέψτε τέντες

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, αναμένονται ισχυροί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ.

«Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από σήμερα το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι, βορειοδυτικοί, έντασης 8 με 9 μποφόρ. Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου: