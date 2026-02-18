Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ προκάλεσαν προβλήματα σε όλη την Κρήτη, με πτώσεις δέντρων και μικροζημιές, ενώ τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια, μεταξύ αυτών και της Σούδας στα Χανιά.

Στο έλεος των θυελλωδών ανέμων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού - παραλύοντας τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Από το βράδυ της Τρίτης 17/02 τέθηκε σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου από και προς το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, εξαιτίας ανέμων που έφταναν τα 7 έως 8 μποφόρ στα πελάγη.

Όπως σημειώνει το zarpanews, το πλοίο «Έλυρος» παρέμεινε δεμένο στη Σούδα, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ο απόπλους του «Κίσσαμος» από τον Πειραιάς με προορισμό τα Χανιά. Τα δρομολόγια και των δύο πλοίων μετατέθηκαν για την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Κρήτης, όπου τα πλοία παρέμειναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο Κρητικό Πέλαγος και το Αιγαίο. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμεναρχείου Ηρακλείου, το απαγορευτικό αναμένεται να αρθεί το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πτώση δέντων και ανατροπή δικύκλων σε Χανία, Ηράκλειο, Λασίθι

Την ίδια ώρα, οι δυνατοί δυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σειρά μικροπροβλημάτων σε ολόκληρο το νησί. Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από το απόγευμα της Τρίτης, κυρίως για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους.

Σύμφωνα με το patris, πτώσεις δέντρων καταγράφηκαν σε περιοχές των Χανιά, στην Αγία Γαλήνη, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι άνεμοι ανέτρεψαν δίκυκλα και μετακίνησαν κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, επιτρέποντας την ομαλοποίηση τόσο της ακτοπλοΐας όσο και της καθημερινότητας στις πληγείσες περιοχές.