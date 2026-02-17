Η νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια για Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα, τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα «δοκιμάσουν» για τα καλά τη Δυτική Ελλάδα απόψε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια σε ανάρτησή του να ζητά αυξημένη προσοχή από τους πολίτες για τα φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με δυναμικό τρόπο με την πρόγνωση να δείχνει ισχυρούς ανέμους με ριπές που θα αγγίξουν τα 11 μποφόρ. Ο μετεωρολόγος του ALPHA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς οι επίκινδυνες ριπές ιδιαιτέρως μεγάλη έντασης δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα ενώ υπάρχει και το αυξημένο ενδεχόμενο πτώσεων αντικειμένων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους οδηγούς, στους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών και σε όσους δραστηριοποιούνται σε ανοικτές θαλάσσιες περιοχές.

Η κακοκαιρία θα κορυφωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, με σταδιακή εξασθένηση να αναμένεται αργότερα, ωστόσο μέχρι τότε η προσοχή όλων πρέπει να παραμείνει αυξημένη. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να περιορίσουν μη αναγκαίες μετακινήσεις. Οι ριπές των ανέμων και η σφοδρότητά τους δεν πρέπει να περάσουν αμελητέες. Σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις θυελλωδών ανέμων ασφαλίζουμε και προστατεύουμε αντικείμενα που είναι εκτεθειμένα στον άνεμο (γλάστρες, ελαφριές κατασκευές, εξοπλισμό σε μπαλκόνια και αυλές), ανεβάζουμε ή δένουμε τις τέντες, ώστε να αποφευχθούν ζημιές, αποφεύγουμε τη διέλευση και τη στάθμευση κάτω από μεγάλα δέντρα. Δεν αποκλείονται πτώσεις κλαδιών ή και δέντρων, καθώς μετά τις πολυήμερες βροχοπτώσεις το έδαφος σε πολλές περιοχές έχει ήδη διαβρωθεί και παρουσιάζει αστάθεια, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα σε συνθήκες ισχυρών ανέμων. Η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ η σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται τις πρώτες πρωινές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgh846b8ilgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για τις ριπές 11 μποφόρ στην Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο

"Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ και στο Ιόνιο ..."

Από τις βραδινές ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έως και αύριο το πρωί, στο Ιόνιο και στις παράκτιες περιοχές, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ριπές κατά τόπους θα φτάνουν σε επίπεδα θυελλώδους έντασης, δημιουργώντας:

? δυσκολίες στις μετακινήσεις

? επικίνδυνο και αυξημένο κυματισμό

? πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

? αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένη αίσθηση ψύχους

? Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς κυρίως σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους καθώς και από όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0AJZXbtamnSjo6JeCE4So5QAxMpDTYeh7ubG4mEPpGmx5MQFNdUG6kPAA1qsbvG6xl}