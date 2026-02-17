Τα μποφόρ θα χτυπήσουν «κόκκινο» σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με τους κατοίκους να καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σε ρυθμούς κακοκαιρίας κινείται η χώρα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια με νέα του ανάρτηση να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Βόρεια Ελλάδα, Μάλιστα κάνει λόγο για θυελλώδη Βαρδάρη εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Όπως σημειώνει από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου αυτές οι δύο περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο δυνατών θυελλωδών ανέμων με ισχυρές ριπές 9 μποφόρ με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δυσμενείς. Εξαιτίας μάλιστα των ισχυρών ανέμων εγκυμονείται κίνδυνος πτώσης αντικειμένων ενώ θα υπάρξει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας και αυξημένης αίσθησης ψύχους.

Τα φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και έως το πρωί της επόμενης ημέρας, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας.

Οι δυνατοί άνεμοι θα δημιουργήσουν συσκολίες στις μετακινήσεις ιδιαίτερα σε γέφυρες, παραθαλάσσιους δρόμους και περιοχές με περιορισμένη ορατότητα, όπου οι οδηγοί καλούνται να μειώσουν ταχύτητα και να τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο Θερμαϊκός Κόλπος και τα ανοιχτά της Χαλκιδικής θα παρουσιάσουν έντονο κυματισμό καθιστώντας επικίνδυνες όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Κλαδιά δέντρων, πινακίδες και άλλα ελαφριά αντικείμενα μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος για πεζούς και οχήματα. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα εντείνουν την αίσθηση ψύχους. Η σταδιακή εξασθένηση των θυελλωδών ανέμων αναμένεται μετά το πρωί, ωστόσο μέχρι τότε η προσοχή πρέπει να παραμείνει αυξημένη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη... Από τις βραδινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας έως αύριο το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής θα πνέει θυελλώδης Βαρδάρης. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που κατά τόπους θα έχουν ένταση θυελλώδους επιπέδου, δημιουργώντας:

δυσκολίες στις μετακινήσεις

επικίνδυνο κυματισμό στον Θερμαϊκό και στα ανοιχτά της Χαλκιδικής

πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αίσθηση ψύχους

Ιδιαίτερη προσοχή σε οδηγούς, ειδικά σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Ο βαρδάρης θα παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση μετά το πρωί της αυριανής ημέρας.

