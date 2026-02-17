Ανάρτηση έκανε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας για την επικείμενη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει την χώρα τις επόμενες ώρες.

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του κάνει λόγο για κακοκαιρία που χρειάζεται προσοχή και μπορεί να προκαλέει υπερχείλιση ρεμάτων, πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις εδαφών ενώ αναφέρει και τις περιοχές που είναι αυξημένος ο κίνδυνος για τα παραπάνω φαινόμενα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη - έκκληση για αυξημένη προσοχή...»

Καλημέρα!

Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών

Τοπικές πλημμύρες

Κατολισθήσεις

Καθιζήσεις εδαφών

Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές :

Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Πτώσεις δέντρων και κλαδιών

Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Διακοπές ρεύματος

Στις παρακάτω περιοχές:

Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού.Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής.