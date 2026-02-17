Η σπάνια εξομολόγη της τραγουδίστριας για τα παιδικά της χρόνια.

Σε μια από τις πιο ανθρώπινες και συγκινητικές της συνεντεύξεις, η αγαπημένη τραγουδίστρια Καλομοίρα άνοιξε την καρδιά της στο Fashion Snap! του Παντελή Τουτουντζή, μιλώντας για τις παιδικές της μνήμες, τις δυσκολίες της οικογένειάς της και τις εσωτερικές μάχες που τη διαμόρφωσαν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Καλομοίρα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, περιγράφοντας ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη αλλά και πόνο. «Όταν σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια, στεναχωριέμαι… υπήρχε πολλή αγάπη στο σπίτι μας, αλλά και πολύς πόνος», είπε με φωνή που έσπαγε, συγκινώντας τόσο τον παρουσιαστή όσο και το κοινό.

«Μεγάλωσα νιώθοντας μη ασφαλής»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως, παρά την παρουσία και των δύο γονιών της, το οικογενειακό περιβάλλον ήταν συναισθηματικά δύσκολο, λόγω των ψυχικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε η μητέρα της. Όπως εξομολογήθηκε, η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει πως πολλά από όσα έζησε δεν ήταν «φυσιολογικά», κάτι που επηρέασε βαθιά την προσωπικότητά της.

«Οι γονείς μου δούλευαν δύο δουλειές ο καθένας και ήμασταν συχνά μόνοι μας. Αυτό με έκανε να θέλω, μεγαλώνοντας, να είμαι πάντα παρούσα για τα παιδιά μου», τόνισε.

Από τα 13 στη δουλειά - «Έμαθα να σέβομαι κάθε επάγγελμα»

Η Καλομοίρα μίλησε και για τα πρώτα της βήματα στην εργασία, όταν οι γονείς της άνοιξαν εστιατόριο και εκείνη ξεκίνησε να δουλεύει από πολύ μικρή ηλικία. «Από τα 13 μου δούλευα ασταμάτητα. Για αυτό σέβομαι κάθε άνθρωπο που δουλεύει, σε όποια δουλειά κι αν βρίσκεται», δήλωσε, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αξιοπρέπειας και μόχθου.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ιστορία για ένα μικρό βιβλίο που κρατούσε στα εφηβικά της χρόνια, μέσα στο οποίο κατέγραφε κάθε θετική στιγμή και κάθε καλό λόγο που άκουγε. «Είχα τόσο ανάγκη τη θετικότητα… Όλα όσα έγραψα σε εκείνο το βιβλίο, έγιναν», αποκάλυψε, δείχνοντας πόσο βαθιά πίστεψε στα όνειρά της ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους.

Η εξομολόγηση της Καλομοίρας στο Fashion Snap! απέδειξε για άλλη μια φορά ότι πίσω από τη λάμψη και τη σκηνή κρύβεται μια γυναίκα με δύναμη, ευαισθησία και μια ιστορία ζωής που εμπνέει.

