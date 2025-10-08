Η Καλομοίρα στον καναπέ του «Στούντιο 4»!

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Καλομοίρα, σήμερα, το απόγευμα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τους οικοδεσπότες της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, η Καλομοίρα, μίλησε για τη ζωή της στην Αμερική, την περίοδο της εγκυμοσύνης της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, καθώς επίσης μοιράζεται και ορισμένες αναμνήσεις από την καριέρα της έως τώρα.

Η Καλομοίρα στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, μίλησε για την αγάπη που παίρνει από τον κόσμο στην Ελλάδα: «Στην Ελλάδα, τόσο αγάπη και πραγματικά, είμαι 21 χρόνια από τη Eurovision. Μεγάλωσα μπροστά στον κόσμο και νιώθω μια οικογενειακή επαφή με τον κόσμο. Όταν τους βλέπω, ξέρουν τα πάντα, τι κάνει ο Δημήτρης, η Αναστασία… Είναι αγάπη και συγκινούμαι πολύ», ανέφερε συγκινημένη.

«Όταν ακούω σχόλια από ανθρώπους που δεν ξέρω, δεν με πειράζει. Όταν ακούω κάποιον που με ξέρει εκεί λίγο, με πιάνει: «Ω γιατί το είπε αυτό». Αν είναι κριτική ότι αυτή είναι η γνώμη του είναι οκ, αυτή είναι η γνώμη του. Όταν έρχεται από κάποιον και μετά βλέπεις ότι απλά ήθελε να το πει αυτό…», δήλωσε, απαντώντας στην ερώτηση για την κριτική και τα αρνητικά σχόλια.

Σε δεύτερο χρόνο, η Καλομοίρα, απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με την απόφασή της να ζήσει μόνιμα στην Αμερική: «Είχα πολλή πίεση, αλλά εγώ είμαι «ή όλα ή τίποτα» δεν είναι και καλό. Αν ο Γιώργος ζούσε στην Ελλάδα μπορεί και η βάση μου ήταν εδώ δεν θα έφευγα. Αλλά η βάση μου είναι στην Αμερική, επειδή είναι οι γονείς μου. Τα παιδιά μου μιλάνε ελληνικά. Τον Γιώργο τον ήξερα από μικρό, είδα τον Γιώργο και είπα «α αυτός είναι ο άντρα της ζωής μου». Αλλά πιο μετά τον είδα και είπα είναι ο άντρας της ζωής μου. Το ίδιο έπαθα και όταν είπα ότι πρέπει να φύγω».

Τέλος, μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας πως έζησε δύσκολες ψυχολογικά στιγμές: «Με το Γιώργο είμαστε μαζί από το 2006. Πεθαίνω για τα παιδιά μου, αλλά όταν ήμουν έγκυος είχα κατάθλιψη και δεν μπορούσα να βρω το γιατί, αλλά κατά βάθος, ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα να κάνω οικογένεια. Άφησα την παλιά μου ζωή. Και νομίζω λένε ψέματα στις γυναίκες, δεν μπορείς να τα έχεις όλα», αζνέφερε αρχικά και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων:

«Εγώ νόμιζα ότι δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να λες την αλήθεια στα κορίτσια, να παίρνουν αποφάσεις γνωρίζοντας την αλήθεια. Αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις κάτι από την καριέρα. Και η μόνη που ξέρω ότι τα καταφέρνει έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι και τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο και αυτό αν μπορείς να το έχεις. Απλά δεν μ’ αρέσει που δεν λένε την αλήθεια. Η κατάθλιψη ήρθε επειδή ένιωθα ότι άφησα πίσω την παλιά μου ζωή, αλλά δεν το μετανιώνω. Απλά λες «αντίο» σε κάτι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddd0pqnnwmzl?integrationId=40599y14juihe6ly}