Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η συγκλονιστική συνέχεια της σειράς του Alpha- «Να με λες μαμά»!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Κατερίνας Καινούργιου, βρέθηκε σήμερα, το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, η Μαρία Κίτσου. Η πρωταγωνίστρια, η οποία υποδύεται την Ξένια κοινωνική δραματική σειρά του Alpha «Να με λες μαμά».

Το νέο επεισόδιο, αναμένεται να προβληθεί σήμερα, το βράδυ μέσω της συχνότητας του σταθμού στις 22:30, ενώ η τηλεοπτική Ξένια, μιλάει για τον ρόλο της και υπογραμμίζει πως «τον οποίο θεωρεί ρόλο ζωής». Η ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σχετικά με την κακοποίηση, ιδίως ανηλίκου και μιλά για την ευκαιρία που της δόθηκε να ενσαρκώσει έναν τόσο σημαντικό ρόλο.

Όσα ανέφερε η Μαρία Κίτσου για τη σειρά «Να με λες μαμά»

«Η σειρά μας βασίζεται στο νοτιοκορεάτικο φορμά» λέει ο Μαρία Κίτσου. «Όταν μου έκαναν την πρόταση… δεν μου είχαν δώσει το κείμενο, γραφόταν ακόμη και μου περιέγραψαν πώς θα ήταν η ιστορία. Συγκλονίστηκα, έπαθα σοκ. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου! Ο (Αντώνης) Αγγελόπουλος είναι φοβερός σκηνοθέτης, και με μεγάλη χαρά είπα ναι. Τους ευχαρίστησα που με διάλεξαν γιατί είμαι ευαισθητοποιημένη σε αυτό το ζήτημα. (Η Ξένια) είναι ρόλος ζωής!»

Γιατί… «Δεν είναι σαπουνόπερα, δεν είναι μια δραματική σειρά, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Ναι μεν είναι προϊόν μυθοπλασίας Αλλά εδώ η ζωή ξεπερνάει τη μυθοπλασία με όλη τη φρίκη του εγκλήματος που λέγεται κακοποίηση, και πόσο μάλλον κακοποίηση ανηλίκων. Το είδα σαν έργο, σαν προσφορά. Να μιλήσουμε για αυτό το θέμα ανοιχτά. Το πρώτο επεισόδιο ήταν πολύ σκληρό!»

Η Μαρία Κίτσου μίλησε για τη συνεργασία της με τη μικρή Ναυσικά Κοκοτά. «Η Ναυσικά είναι ένα παιδί θαύμα. Έχουμε τρομερή σχέση. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να συμπρωταγωνιστήσω μαζί της» αναφέρει. «Η Ναυσικά έχει μια υπέροχη μητέρα που την καθοδήγησε πολύ όμορφα να μπει στην ιστορία. Ένα μικρό παιδί έπρεπε να διαχειριστεί κάτι πολύ σκληρό, κάτι με το οποίο δεν έχει έρθει αντιμέτωπο, ούτε έχει καμία μνήμη πάνω σε αυτό. Είχα μείνει ενεή με την ερμηνεία της. Έδινε η μία στην άλλη…. Ήμασταν συνέχεια μαζί στα διαλείμματα, είχαμε τόσο τρυφερή σχέση. Μπήκα πολύ βαθιά σε αυτό».

Για το θέμα που πραγματεύεται η σειρά, την κακοποίηση ενός παιδιού, είπε : «Στον περίγυρό μου όχι… (δεν έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο). Ας πούμε ότι με ενδιαφέρει πολύ προσωπικά αυτό το ζήτημα… Μια ημέρα ήμουν σε φιλικό ζευγάρι και άκουγα από τον φωταγωγό έναν άνδρα να χτυπάει την γυναίκα και το παιδί του. Κάλεσα την αστυνομία και πήγαν και τον έπιασαν. Το θεωρώ υποχρέωσή μας, το αυτονόητο. Όταν ακούσουμε κάτι, αντιληφθούμε κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία, το Χαμόγελο του παιδιού. Για να σώσουμε αυτές τις παιδικές ψυχές, γιατί αυτά τα τραύματα δεν επουλώνονται ποτέ».

Και συνέχισε λέγοντας: «Νιώθω πολύ υπερήφανη για τη δουλειά μας. Όλα είναι εκπληκτικά. Κι αυτό μου έκανε να πω το ναι. Είναι ένα συγκλονιστικό θέμα, ένα εγκληματικό θέμα, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο την κοινωνία μας γιατί αρχίζουν και μιλάνε οι άνθρωποι, οι γυναίκες αρχίζουν και μιλάνε. Σε μεγάλο ποσοστό τα παιδιά κακοποιούνται από τους ίδιους τους γονείς τους σε σχέση με ξένους… Καλύτερα το παιδί να πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια, θα μεγαλώσει πολύ πιο ευτυχισμένα από το να είναι με δυο κακοποιητικά στοιχεία, εγκληματίες».

Και πρόσθεσε για το ζητούμενό της στον τρόπο ερμηνείας του ρόλου της: «Ήθελα να μην είναι μελό, υπερβολικό. Να είναι φυσιολογικό, ρεαλιστικό, αληθινό. Κάνει μια ακραία χειρονομία η Ξένια -απαγάγει το παιδί- αλλά έχει βρει πρώτα τοίχο στην αστυνομία, στους γείτονες, στη δασκάλα που πηγαίνει, όλοι φοβούνται να μιλήσουν ή είναι μέσα στο κόλπο. Οπότε, τι θα μπορούσε να έκανε;»

Συγκινημένη, όταν προβλήθηκαν κάποια αποσπάσματα από τη σειρά, τόνισε: «Κάθε φορά που βλέπω αυτά τα επεισόδια πλαντάζω στο κλάμα. Έκλαιγα κανονικά, και τώρα που το είδα… Με συνταράσσει αυτό το θέμα, με συγκλονίζει» δηλώνει. Και καταλήγει: «Είμαι κατηγορηματική σε αυτό. Μάνα είναι αυτή που το μεγαλώνει το παιδί, που το αγαπάει, που ξενυχτάει, αυτή που το πονάει, που το κάνει να γελάει, που το κάνει ευτυχισμένο άνθρωπο, που του δίνει όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να προχωρήσει στη ζωή … για να γίνει ένας ανεξάρτητος, δυνατός, ευαισθητοποιημένος άνθρωπος, με ενσυναίσθηση. Αυτό είναι που μας λείπει, η ενσυναίσθηση».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=PSK6tAD6EhQ}

Όσα θα δούμε απόψε, 8/10, στη σειρά «Να με λες μαμά»

«Να με λες μαμά».

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 - Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας ανατρέπει εντελώς τις ισορροπίες !

Επεισόδιο 04

Η Ξένια, μην έχοντας πού αλλού να πάει, αναγκάζεται να εμφανιστεί στο πατρικό της με την Ιωάννα. Το πρώτο σοκ της Μαριάννας και της Λίνας, που ακούν τη μικρή να την αποκαλεί «μαμά», διαδέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο, όταν η Ξένια τους αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την απαγωγή της Ιωάννας. Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας θα δοκιμαστούν για τα καλά κάτω απ’ τις καινούργιες συνθήκες, και ειδικά όταν η Ελβίρα συναντηθεί με τη μικρή. Ο πανικός της θα την οδηγήσει σε σκέψεις που θα φέρουν την Ξένια στα όριά της, κάνοντάς τη να πιστεύει πως δεν έχει κανέναν σύμμαχο σε όλη αυτήν την ιστορία. Η Ιωάννα αρχίζει να νιώθει πάλι φοβισμένη με τις εντάσεις μες στο σπίτι και η Ελβίρα καταλαγιάζει τον θυμό της, κάνοντας προσπάθεια να την προσεγγίσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα χαρούμενο και γιορτινό. Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας όμως θα ανατρέψει και πάλι εντελώς τις ισορροπίες.

Ξένια (Μαρία Κίτσου), μην έχοντας πού αλλού να πάει, καταλήγει στο πατρικό της με την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά), η οποία είναι άρρωστη και την βάζει κατευθείαν για ύπνο. Έτσι έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τις αδερφές της τι έχει συμβεί. Η μητέρα της, η Ελβίρα (Φιλαρέτη Κομνηνού), που κοιμόταν ακόμα όταν έφτασαν δεν γνωρίζει τίποτα και καθώς ξυπνάει ακούει μία παιδική φωνή να λέει «μαμά, πράγμα που τη γεμίζει απορίες. Όταν βλέπει την Ξένια είναι ακόμα ξαφνιασμένη από τη θέα του μικρού παιδιού που μόλις έχει συναντήσει και η υποδοχή δεν είναι αυτή που θα περίμενε η Ξένια μετά από τόσο καιρό που έχει να δει την μητέρα της.

Εκείνη της εξηγεί πως είδε ένα μικρό κοριτσάκι στο παλιό της δωμάτιο και είναι αναστατωμένη, κι έτσι η Ξένια φεύγει τρέχοντας για να καθησυχάσει την Ιωάννα χωρίς να εξηγήσει τίποτα στην Ελβίρα. Εκείνη προσπαθεί να μάθει κάτι από την Μαριάννα (Δανάη Επιθυμιάδη) και τη Λίνα (Χριστίνα Μαριάνου), αλλά μάταια καθώς εκείνες εμφανώς αποφεύγουν να της δώσουν οποιαδήποτε ικανοποιητική απάντηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=4NBJAyRJK5s}

Η Ξένια (Μαρία Κίτσου) με την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά) και την αδερφή της, την Λίνα (Χριστίνα Μαριάνου), έχουν πάει μια βόλτα στην παραλία. Εκεί έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν από την ένταση της ημέρας και οι δύο αδελφές να κάνουν μια εκ βαθέων συζήτηση. Η Ξένια εξομολογείται στην Λίνα ότι φοβάται τι μπορεί να ακολουθήσει. Πήρε την Ιωάννα για να την γλιτώσει από την κακοποιητική συμπεριφορά της βιολογικής της μητέρας, αλλά δεν παραβλέπει πόσο παράτολμη ήταν αυτή της η απόφαση.

Έτσι και την πιάσουν εκείνη θα καταλήξει στη φυλακή και η μικρή στο ίδρυμα, κάτι που ξυπνάει παλιές μνήμες στην Ξένια από την εποχή που η ίδια ήταν στο ίδρυμα αφότου την εγκατέλειψε η δική της μαμά. Αυτό δεν θα ήθελε με τίποτα να το ζήσει η Ιωάννα γιατί ξέρει ακριβώς πόσα τραύματα μπορεί να της αφήσει. Και ενώ νιώθει αυτόν τον έντονο φόβο για το τι μπορεί να γίνει, ταυτόχρονα μέσα της είναι σίγουρη πως θα έκανε το ίδιο ξανά και ξανά προκειμένου να γλιτώσει το παιδί από αυτό που ζούσε σπίτι της.

{https://www.youtube.com/watch?v=ODZQfJymMAc}

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!