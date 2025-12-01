Μπαράζ πληρωμών αναμένονται μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι τέλος του χρόνου αναμένεται να πληρωθούν συντάξεις, επιδόματα, δώρα Χριστουγέννων και επιστροφή ενοικίου.

Επιστροφή ενοικίου, συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, δώρα Χριστουγέννων σε εργαζόμενους και ανέργους αναμένεται να πληρωθούν πριν από τις γιορτές. Παρακάτω, μπορείτε αναλυτικά να δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής.

Επιστροφή ενοικίου

Την δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων ανακοίνωσε χτες το μεσημέρι η κυβέρνηση προκειμένου οι πολίτες που έλαβαν ελάχιστα χρήματα ως επιστροφή ενοικίου, να λάβουν το 1/12 από τα μισθώματα που πλήρωσαν εντός του 2024.

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων εντοπίστηκαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου το μηνιαίο ενοίκιο είχε δηλωθεί λανθασμένα ως ετήσιο. Ως αποτέλεσμα, η ΑΑΔΕ πίστωσε μόνο το 1/12 του πραγματικού μηνιαίου ενοικίου, οδηγώντας σε επιστροφές της τάξεως των 20–30 ευρώ.

Πέρα από τις απαραίτητες διορθώσεις στο έντυπο Ε1 του ενοικιαστή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον IBAN τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει, ή να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο — κάτι που συμβαίνει συνήθως όταν εκμισθωτής είναι το δημόσιο ή ένας ανήλικος.

Όλες οι διορθώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31/12/2025. Από την Τρίτη, η ΑΑΔΕ θα παρέχει σχετική ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Ιανουαρίου

Όσον αφορά τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, που αναμένεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, θα καταβληθεί και η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% περίπου (μεικτά), όπου οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά, που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.

Ειδικότερα, οι πιθανότερες ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 είναι οι ακόλουθες:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε πληρωμές συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν τα χρήματα των μη μισθωτών συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΤ.

Νωρίτερα το δώρο Χριστουγέννων

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να πιστωθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Αν και η καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η 21η Δεκεμβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με Κυριακή, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως το ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ θα καταβληθεί 17 Δεκεμβρίου 2025 σε χιλιάδες ανέργους. Το ποσό υπολογίζεται αναλογικά με τη διάρκεια επιδότησης ανεργίας και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Το Δώρο αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα.

Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις όπου η επιδότηση ανεργίας διήρκεσε μικρότερο διάστημα, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.

Το ποσό του δώρου ισοδυναμεί με ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Νωρίτερα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ τα Χριστούγεννα

Στις 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ λόγω εορτών με το υπουργείο να επιθυμή την νωρίτερα πληρωμή λόγω Χριστουγέννων.

Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Ειδικότερα λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξετάζεται όπως έγινε και πέρσι να πληρωθούν νωρίτερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα πριν τις 25 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.