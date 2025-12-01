Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην επιστροφή του φορτίου στη χώρα προέλευσής του.

Συναγερμός σήμανε στα ελληνικά σύνορα για παρτίδα ωμών κελυφωμένων φουντουκιών τουρκικής προέλευσης στα οποία ανιχνεύθηκε σαλμονέλα. Eιδικότερα, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στις 27 Νοεμβρίου σε κοινοποίηση μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF) σχετικά με τον εντοπισμό σαλμονέλας σε παρτίδα ωμών, κελυφωμένων φουντουκιών προερχόμενων από την Τουρκία. Η κοινοποίηση φέρει τον αριθμό 2025.9433 και αξιολογήθηκε με επίπεδο κινδύνου «σοβαρός».

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου στα σύνορα, όπου η παρτίδα δεσμεύτηκε πριν διατεθεί στην αγορά και αποφασίστηκε η απόρριψη του επίμαχου φορτίου στα ελληνικά σύνορα λόγω μη συμμόρφωσης.

Εργαστηριακά ευρήματα

Σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2025, εντοπίστηκε: Παθογόνος σαλμονέλα Παρουσία σε 1 από 5 δείγματα / 25g Αποδεκτό όριο: Απουσία ανά 25g. Το εύρημα αυτό καθιστά το προϊόν μη ασφαλές για κατανάλωση, καθώς η σαλμονέλα είναι γνωστό παθογόνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές γαστρεντερικές λοιμώξεις.

Μέτρα που λήφθηκαν

Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην επιστροφή του φορτίου στη χώρα προέλευσής του. Το προϊόν δεν είχε τοποθετηθεί στην αγορά, επομένως δεν υπάρχει διανομή προς καταστήματα ή καταναλωτές.

Σαλμονέλα: Τα συμπτώματα που πολλοί μπερδεύουν με γαστρεντερίτιδα

Η σαλμονέλα είναι μια ομάδα επικίνδυνων βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η τροφική δηλητηρίαση συμβαίνει όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό που έχει μολυνθεί με μικρόβια, τοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες. Τα μικρόβια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα. Τα παράσιτα είναι έμβια όντα (οργανισμοί) που ζουν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια ενός άλλου οργανισμού. Συνήθως, η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί λοίμωξη του εντέρου, που ονομάζεται γαστρεντερίτιδα. Αυτή η λοίμωξη οδηγεί σε διάρροια και ναυτία.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές γαστρεντερικές λοιμώξεις, με συμπτώματα όπως πυρετό, διάρροια, κοιλιακούς πόνους και εμετό. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες μέσα σε 8-72 ώρες. Οι περισσότεροι υγιείς γενικότερα άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευθούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδα. Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4-7 ημέρες, αν και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες προκειμένου το εντερικό σας σύστημα να επιστρέψει στο κανονικό. Μερικοί τύποι βακτηρίων της σαλμονέλας οδηγούν σε τυφοειδή πυρετό, μια ασθένεια που σε κάποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται θανατηφόρα και είναι πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες.