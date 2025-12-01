Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, κλειστή και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια.

Εντυπωσιακές αλλά και απολύτως χαρακτηριστικές της έντασης είναι οι εικόνες που καταγράφουν τα μπλόκα των αγροτών από ψηλά, καθώς χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού, μετατρέποντας βασικά οδικά σημεία σε πολύχρωμα «τείχη» κινητοποίησης.

{https://www.tiktok.com/@dkouros22/video/7578533002959965462?_r=1&_t=ZN-91r7XebDyEQ}

Οι αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της διαμαρτυρίας, με ατελείωτες σειρές αγροτικών μηχανημάτων να καλύπτουν χιλιόμετρα ασφάλτου. Κόκκινα, πράσινα και μπλε τρακτέρ σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό, ενώ οι αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι στα σημεία, ζητώντας λύσεις στα πάγια αιτήματά τους για κόστος παραγωγής, τιμές προϊόντων και ενεργειακά βάρη και αγροτικές επιδοτήσεις. Η κυκλοφορία σε αρκετά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου διεξάγεται με δυσκολία ή μέσω παρακαμπτήριων οδών, καθώς τα μπλόκα έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Οι αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την πολιτεία.

{https://www.tiktok.com/@mihalis_m113k/video/7578522611827707158?_r=1&_t=ZN-91r7btZmgz4}

Οι εικόνες από ψηλά αναδεικνύουν το μέγεθος του αγροτικού μετώπου, το οποίο δείχνει πιο συσπειρωμένο από κάθε άλλη φορά.

Μπλόκα αγροτών: Παραμένουν κλειστοί Ε65 και Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Στην Καρδίτσα, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65, με τρακτέρ τοποθετημένα από χθες κατά μήκος του. Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας ισχύουν σε όλα τα οχήματα στις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας, καθώς και στο τμήμα από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Νίκαια, κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται παρατεταγμένα από χθες το μεσημέρι. Στο σημείο παρατηρείται αυξημένη παρουσία αγροτών και συλλόγων, ενώ αναμένονται επιπλέον μηχανήματα για την ενίσχυση του μπλόκου.

Η Τροχαία έχει οργανώσει εκτροπές μέσω εναλλακτικών διαδρομών προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Σήμερα στις 17:30 προγραμματίζεται γενική συνέλευση των αγροτών στη Νίκαια, για να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις και η στρατηγική των κινητοποιήσεων. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι δυναμικές και κλιμακούμενες αποτυπώνοντας την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν λύσεις στα αιτήματά τους.