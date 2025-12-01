Οι μικροί και μεσαίοι αγρότες, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού, όπως οι μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς στενάζουν υπό το βάρος των προβλημάτων και επισημαίνουν ότι δεν έχουν άλλο δρόμο πλέον από εκείνον του αγώνα.

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα στον δρόμο, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο –ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά– ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Ζήτημα επιβίωσης

Οι επιδοτήσεις που δεν δίνονται εξαιτίας ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακρίβεια σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, τα προϊόντα που «φεύγουν» από τον παραγωγό σε εξόχως χαμηλές τιμές για να φτάσουν στο «ράφι» σε διπλάσιες και τριπλάσιες για τον καταναλωτή, το πετρέλαιο, οι φόροι, η ενέργεια, η κυβερνητική διαχείριση στο μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων, που οδήγησε στο να θανατωθούν πάνω από 140.000 ζώα σε όλη τη Θεσσαλία, είναι στα βασικά αιτήματα, που συμπυκνώνονται σε μία λέξη: «επιβίωση».

