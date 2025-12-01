Ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα, αυτοκίνητα και τέσσερις πεζούς, σκοτώνοντας τον έναν.

Τραγική κατάληξη είχε η παράσυρση τεσσάρων ατόμων στη Λούτσα τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος ξέφυγε από την πορεία του και «θέρισε» μια παρέα νέων στη Λεωφόρο Αρτέμιδος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος, ενώ τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν, μία εκ των οποίων σοβαρά.

Ο 29χρονος οδηγός κινούνταν με υψηλή ταχύτητα όταν, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο, όπως φαίνεται και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια έπεσε πάνω στα τέσσερα άτομα, τα οποία είχαν μόλις σταματήσει και άνοιγαν το πορτ-μπαγκάζ για να κατεβάσουν αντικείμενα.

Ο 24χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 21χρονη σύντροφός του και η αδελφή της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη μία να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε και τρίτη γυναίκα της παρέας.

Ο οδηγός συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές και αλκοολικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε εξιτήριο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την σχηματισθείσα δικογραφία.

Η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Συγκλονίζει η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο

Σε βαθιά θλίψη βρίσκεται η μητέρα του 29χρονου που προκάλεσε το αιματηρό τροχαίο. Μιλώντας στο Mega, εξέφρασε τη λύπη της και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω… Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς νιώθουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.